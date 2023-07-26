Брутальний дизайн і потужний дизель: представлено новий Mitsubishi L200 2024 (фото)

Новий Mitsubishi L200 змінився зовні і побудований на сучасній рамній платформі. Пікапу розширили комплектацію, а його дизель став потужнішим.

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У Таїланді відбулася презентація нового покоління Mitsubishi L200. Середньорозмірний рамний пікап надійде в продаж з кінця 2023 або початку 2024 року. Подробиці новинки розкрили на офіційному сайті японського автовиробника.

Дизайн Mitsubishi L200 став брутальнішим Фото: Mitsubishi

Дизайн Mitsubishi L200 2024

Новий Mitsubishi L200 дещо підріс у розмірах, а довжину його вантажного кузова збільшено до 820 мм. Як і раніше, будуть запропоновані дводверні та чотиридверні версії. В основі моделі лежить нова рамна платформа зі збільшеною на 40% жорсткістю — на ній також побудують новий Nissan Navara.

Пікап підріс у розмірах Фото: Mitsubishi

Зовнішній вигляд Mitsubishi L200 2024 став виразнішим і брутальнішим. У пікапа широка решітка радіатора, високий капот і розширені колісні арки, а діодна оптика є "двоповерховою".

Комплектацію моделі розширили Фото: Mitsubishi

Салон і комплектація Mitsubishi L200 2024

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У салоні поліпшено матеріали оздоблення, а деякі деталі запозичені у нового Mitsubishi Outlander. Прилади розділені кольоровим дисплеєм, а на центральній консолі встановлено збільшений тачскрін. Комплектацію поповнили адаптивний круїз-контроль, системи автоматичного гальмування і контролю смуги руху.

Матеріали оздоблення салону поліпшено Фото: Mitsubishi

Характеристики Mitsubishi L200 2024

Пікап Mitsubishi L200 оснащений поліпшеним 2,4-літровим турбодизелем, доступним у трьох версіях за потужністю — 150 к. с. (330 Н∙м), 184 к. с. (430 Н∙м) і 204 к. с. (470 Н∙м). Моделі запропоновані 6-ступінчасті механічна та автоматична КПП.

Топова версія моделі отримала 204-сильний турбодизель Фото: Mitsubishi

Крім того, можна вибрати одну з двох систем повного приводу зі знижувальною передачею. Більш "просунута" система Super Select дозволяє вибрати режими для різних типів бездоріжжя. За доплату запропоновано активний задній диференціал.

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