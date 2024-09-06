BYD показал электрифицированный семейный кроссовер за $14000 с запасом хода 2000 км (фото)

Недорогой кроссовер BYD Sealion 05 оснастили гибридной установкой. Он способен проехать 93 км на электротяге и расходует всего 4,9 л бензина на 100 км.

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Опубликованы официальные фото BYD Sealion 05. Бюджетный кроссовер поступит в продажу в Китае до конца осени по цене от 100 000 до 150 000 юаней ($14 100 — 21 170), а позже появится в других странах. Об авто рассказали на сайте CarNewsChina.

Новый BYD Sealion 05 — это семейный кроссовер с обтекаемым дизайном. У него рельефные боковины, широкая решетка радиатора и продолговатые фары, а фонари соединены диодной полосой.

Авто достигает 4,7 м в длину Фото: BYD Auto

Габариты BYD Sealion 05:

длина — 4710 мм;

ширина — 1880 мм;

высота — 1720 мм;

колесная база — 2712 мм.

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Салон BYD Sealion 05 не показали, однако известно, что кроссовер получит виртуальный щиток приборов, большой тачскрин мультимедиа и высокую двухуровневую центральную консоль.

Кроссовер способен проехать 93 км на электротяге Фото: BYD Auto

Кроссовер BYD Sealion 05 оснастят плагин-гибридной установкой DM-I с 1,5-литровым бензиновым двигателем на 101 л. с. и 163-сильным электромотором. Максимальная скорость — 180 км/ч.

Батарея на 18,3 кВт∙ч позволит проехать 93 км в электрическом режиме, а расход топлива составит 4,9 л/100 км. Общий запас хода на бензине и электротяге достигнет 2000 км.

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