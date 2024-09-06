BYD показав електрифікований сімейний кросовер за $14 000 із запасом ходу 2000 км (фото)
Недорогий кросовер BYD Sealion 05 оснастили гібридною установкою. Він здатен проїхати 93 км на електротязі та витрачає всього 4,9 л бензину на 100 км.
Опубліковано офіційні фото BYD Sealion 05. Бюджетний кросовер надійде в продаж у Китаї до кінця осені за ціною від 100 000 до 150 000 юанів ($14 100 – 21 170), а пізніше зявиться в інших країнах. Про авто розповіли на сайті CarNewsChina.
Новий BYD Sealion 05 – це сімейний кросовер із обтічним дизайном. У нього рельєфні боковини, широка решітка радіатора та продовгуваті фари, а ліхтарі сполучені діодною смугою.
Габарити BYD Sealion 05:
- довжина – 4710 мм;
- ширина – 1880 мм;
- висота – 1720 мм;
- колісна база – 2712 мм.
Салон BYD Sealion 05 не показали, проте відомо, що кросовер отримає віртуальний щиток приладів, великий тачскрін мультимедіа та високу дворівневу центральну консоль.
Кросовер BYD Sealion 05 оснастять плагін-гібридною установкою DM-I з 1,5-літровим бензиновим двигуном на 101 к. с. та 163-сильним електромотором. Максимальна швидкість – 180 км/год.
Батарея на 18,3 кВт∙год дозволить проїхати 93 км в електричному режимі, а витрата пального становить 4,9 л/100 км. Загальний запас ходу на бензині та електротязі сягне 2000 км.
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