На європейський ринок вийде розкішний конкурент Mercedes V-Class від BYD (фото)

Новий BYD Xia — великий 5,1-метровий мінівен преміумкласу з розкішним семимісним салоном. Модель оснащена плагін-гібридною установкою та здатна проїхати 200 км на електротязі.

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На європейську лінійку BYD чекає розширення. Китайський автовиробник планує почати поставки розкішного мінівена Xia. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Новий BYD Xia презентували нещодавно на автошоу в Ченду і невдовзі надійде в продаж у Китаї за ціною від 300 000 юанів ($42 300). У Європі мінівен буде дорожчим, проте дешевшим за конкурентів на кшталт Mercedes V-Class чи Volkswagen Multivan.

Мінівен отримав плагін-гібридну установку Фото: BYD Auto

Мінівен BYD Xia вирізняється агресивним дизайном із величезною решіткою радіатора, продовгуватими фарами та рельєфними боковинами. Ліхтарі розтягнуті на всю ширину кузова.

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Габарити BYD Xia:

довжина – 5145 мм;

ширина – 1970 мм;

висота – 1805 мм;

колісна база – 3045 мм.

Салон BYD Xia не показали. Відомо лише, що мінівен запропонують у семимісному виконанні з багатим оснащенням.

Авто сягає 5,1 м у довжину Фото: BYD Auto

Новий BYD Xia буде повнопривідним плагін-гібридом із 1,5-літровим бензиновим турбодвигуном на 156 сил та 272-сильним електромотором. Велика LFP-батарея дозволить подолати 200 км на електротязі.

Раніше Фокус розповідав, що в Європі також з'явиться розкішний електрокар від BYD та Mercedes-Benz.

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