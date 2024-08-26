Новий електромобіль BYD за $21 000 стане недорогим конкурентом Volkswagen ID.3 (фото)

BYD Seal 06 GT — доступний електричний хетчбек із обтічним дизайном. Модель випускатимуть у версіях потужністю 218 та 422 к. с.

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Опубліковано офіційні фото BYD Seal 06 GT. Електричний хетчбек С-класу презентують у Китаї 30 серпня і почнуть продавати за ціною від 150 000 до 20 000 юанів ($21 000 — 28 000). Про це повідомляється на сайті Carscoops.

Електрокар запропонують у версіях на 218 та 422 к. с. Фото: BYD Auto

Новий BYD Seal 06 GT — серійна версія концепта Ocean M, якого показали навесні на автошоу в Пекіні. Електрокар стане конкурентом MG4 та доступнішою альтернативою Volkswagen ID.3. Модель планують продавати не лише в Китаї, але й у Європі та Австралії.

На передній панелі встановлено два дисплеї Фото: BYD Auto

Електромобіль BYD Seal 06 GT сягає 4630 мм у довжину при колісній базі 2820 мм. Дизайн хетчбека витримано у фірмовому обтічному стилі — з покатим дахом, вираженим "носом" та продовгуватими фарами.

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У салоні BYD Seal 06 GT на передній панелі встановлено два дисплеї. Крісла першого ряду розділені високою дворівневою консоллю.

Ціна авто стартує з $21 000 Фото: BYD Auto

Характеристики BYD Seal 06 GT поки тримають у секреті. Відомо, що китайський електромобіль запропонують у задньопривідній 218-сильній і повнопривідній 422-сильній модифікаціях, а його запас ходу перевищить 500 км.

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