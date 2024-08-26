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Авто

Новый электромобиль BYD за $21 000 станет недорогим конкурентом Volkswagen ID.3 (фото)

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Фото: BYD Auto | BYD Seal 06 GT — электрический хэтчбек С-класса

BYD Seal 06 GT — доступный электрический хэтчбек с обтекаемым дизайном. Модель будет выпускаться в версиях мощностью 218 и 422 л. с.

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Опубликованы официальные фото BYD Seal 06 GT. Электрический хэтчбек С-класса презентуют в Китае 30 августа и начнут продавать по цене от 150 000 до 20 000 юаней ($21 000 — 28 000). Об этом сообщается на сайте Carscoops.

BYD Seal 06, BYD Seal, новый BYD Seal, электромобиль BYD, электромобиль BYD Fullscreen
Электрокар предложат в версиях на 218 и 422 л.с.
Фото: BYD Auto

Новый BYD Seal 06 GT — серийная версия концепта Ocean M, которого показали весной на автошоу в Пекине. Электрокар станет конкурентом MG4 и более доступной альтернативой Volkswagen ID.3. Модель планируют продавать не только в Китае, но и в Европе и Австралии.

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На передней панели установлено два дисплея
Фото: BYD Auto

Электромобиль BYD Seal 06 GT достигает 4630 мм в длину при колесной базе 2820 мм. Дизайн хэтчбека выдержан в фирменном обтекаемом стиле — с покатой крышей, выраженным "носом" и продолговатыми фарами.

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В салоне BYD Seal 06 GT на передней панели установлены два дисплея. Кресла первого ряда разделены высокой двухуровневой консолью.

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Цена авто стартует с $21 000
Фото: BYD Auto

Характеристики BYD Seal 06 GT пока держатся в секрете. Известно, что китайский электромобиль предложат в заднеприводной 218-сильной и полноприводной 422-сильной модификациях, а его запас хода превысит 500 км.

Ранее Фокус рассказывал, что в Европе будут продавать роскошный электрокар от BYD и Mercedes-Benz.

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