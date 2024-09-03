Наступник SsangYong Actyon виходить на ринок: комплектації та ціни (фото)

На відміну від рамного попередника, новий Actyon є спортивним кросовером. У авто багате оснащення, а також просторі салон і багажник.

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На європейський ринок виходить новий KGM Actyon. Кросовер коштуватиме від 37 450 євро. Про це повідомляється на сайті Motor.es.

Наступник SsangYong Actyon із вересня почнуть продавати в Польщі та Німеччині, а згодом він очікується і в інших європейських країнах. Кросовер цілком може з’явитися і в Україні, адже південнокорейський виробник після зміни назви із SsangYong на KGM повернувся на наш ринок.

Кросовер дебютував зі 163-сильним турбомотором Фото: SsangYong

Нагадаємо, що новий Actyon – це вже не рамний позашляховик, а 4,7-метровий кросовер у спортивному стилі на базі моделі Torres. Він має великий (668-1568 л) багажник.

Модель дебютувала із 1,5-літровим 163-сильним турбомотором та доступна з механічною або автоматичною КПП, переднім чи повним приводом. Максимальна швидкість становить 191-194 км/год, а середня витрата пального – 7,9-9,0 л/100 км.

На передній панелі встановили два 12,3-дюймові дисплеї Фото: SsangYong

Кросовер KGM Actyon у Європі доволі багато оснащений. Базовий варіант отримав два 12,3-дюймових дисплеї в салоні, а також двозонний клімат-контроль, адаптивний круїз-контроль, парктронік, камеру, датчики дощу та світла, електропривід та вентиляцію передніх крісел, підігрів усіх сидінь, системи автоматичного гальмування та утримання в смузі.

Кросовер має просторий салон Фото: SsangYong

Топовий KGM Actyon Wild (від 45 180 євро) додає шкіряний салон, підігрів керма, камери кругового огляду, електропривід дверей багажника та контроль "сліпих" зон.

Між іншим, недавно на європейський ринок вийшов недорогий кросовер KGM із великим багажником.

Також Фокус розповідав, що в Європі з'явився електромобіль за 16 000 євро із запасом ходу 400 км.