Розкрито нові цікаві подробиці наступника SsangYong Actyon (фото)

Новий KGM Actyon вирізняється оригінальним дизайном екстер’єра та інтер’єра. Кросовер дебютує в бензиновій версії, а пізніше може з'явитися гібрид.

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Південнокорейський автовиробник KG Mobility (раніше відомий, як SsangYong) продовжує ділитися інформацією про відроджену модель Actyon. Кросовер офіційно презентують у серпні, а поки на сайті компанії опублікували фото його інтер’єра.

Кермо автомобіля приплюснуте згори та знизу Фото: SsangYong

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Салон KGM Actyon 2025 виявився не менш оригінальним, аніж його дизайн. Його двоспицеве кермо приплюснуте згори та знизу та доповнене великою кількістю кнопок, а на передній панелі встановлено два дисплеї. Також звертає на себе увагу "дворівнева" центральна консоль з мініатюрним джойстиком КПП.

Центральна консоль виконана "дворівневою" Фото: SsangYong

Тахометр на цифровій панелі приладів підказує, що наступник SsangYong Actyon отримає двигун внутрішнього згоряння. Очікується, що кросовер оснастять 1,5-літровим бензиновим турбомотором потужністю 170 к. с. від KGM Torres, також може з’явитися гібридна модифікація.

Кросовер отримає двигун внутрішнього згоряння Фото: SsangYong

Крім того, в KG Mobility заявили про високий попит на модель. Новий Actyon ще не продається, проте вже зібрав 35 000 попередніх замовлень, із яких 16 000 – за першу добу після початку їх прийому.

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