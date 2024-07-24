Раскрыты новые интересные подробности преемника SsangYong Actyon (фото)

Новый KGM Actyon отличается оригинальным дизайном экстерьера и интерьера. Кроссовер дебютирует в бензиновой версии, а позже может появиться гибрид.

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Южнокорейский автопроизводитель KG Mobility (ранее известный, как SsangYong) продолжает делиться информацией о возрожденной модели Actyon. Кроссовер официально презентуют в августе, а пока на сайте компании опубликовали фото его интерьера.

Руль автомобиля приплюснут сверху и снизу Фото: SsangYong

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Салон KGM Actyon 2025 оказался не менее оригинальным, чем его дизайн. Его двухспицевый руль приплюснут сверху и снизу и дополнен большим количеством кнопок, а на передней панели установлены два дисплея. Также обращает на себя внимание "двухуровневая" центральная консоль с миниатюрным джойстиком КПП.

Центральная консоль выполнена "двухуровневой" Фото: SsangYong

Тахометр на цифровой панели приборов подсказывает, что преемник SsangYong Actyon получит двигатель внутреннего сгорания. Ожидается, что кроссовер оснастят 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 170 л. с. от KGM Torres, также может появиться гибридная модификация.

Кроссовер получит двигатель внутреннего сгорания Фото: SsangYong

Кроме того, в KG Mobility заявили о высоком спросе на модель. Новый Actyon еще не продается, однако уже собрал 35 000 предварительных заказов, из которых 16 000 — за первые сутки после начала их приема.

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