В Україну повернувся відомий корейський автовиробник: які моделі представлені (фото)

KG Mobility — нова назва бренду SsangYong. На перших порах в Україні буде представлений рамний пікап Musso в стандартній і подовженій модифікаціях.

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З 2024 року на український авторинок після кількох років відсутності повертається SsangYong. Південнокорейський автовиробник тепер випускає авто під новим брендом KG Mobility. Про це повідомляється на сайті українського представництва марки.

Автосалони KG Mobility запрацювали в 9 регіонах України. Спочатку продаватимуть 5,1-метровий рамний пікап KG Mobility Musso і його подовжений 5,4-метровий варіант Musso Grand.

Подовжений KG Mobility Musso Grand Фото: SsangYong

Південнокорейський пікап побудований на базі позашляховика KG Mobility/SsangYong Rexton другого покоління. Обидві версії моделі оснащені 2,2-літровим турбодизелем. У стандартному Musso він розвиває 181 к.с. і працює в парі з 6-ступінчастою механічною КПП, а в Musso Grand його потужність становить 187 к.с. і встановлено 6-ступінчастий автомат.

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Ціна KG Mobility Musso в стандартному виконанні становить від 1 381 590 гривень, а оснащення включає безключовий доступ і двозонний клімат-контроль.

KG Mobility Musso Grand отримав віртуальний щиток приладів Фото: SsangYong

KG Mobility Musso Grand дорожчий (1 718 280 гривень), але й багатше оснащений — є віртуальний щиток приладів, шкіряний салон, круїз-контроль, парктронік, датчики дощу і світла, підігрів і вентиляція сидінь.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні з'явився недорогий рамний пікап із дизелем і автоматом.

Також ми писали, що в Києві помітили новий недорогий південнокорейський електрокросовер.