В Украину вернулся известный корейский автопроизводитель: какие модели представлены (фото)

KG Mobility — новое название бренда SsangYong. На первых порах в Украине будет представлен рамный пикап Musso в стандартной и удлиненной модификациях.

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С 2024 года на украинский авторынок после нескольких лет отсутствия возвращается SsangYong. Южнокорейский автопроизводитель теперь выпускает авто под новым брендом KG Mobility. Об этом сообщается на сайте украинского представительства марки.

Автосалоны KG Mobility заработали в 9 регионах Украины. На первых порах будут продавать 5,1-метровый рамный пикап KG Mobility Musso и его удлиненный 5,4-метровый вариант Musso Grand.

Удлиненный KG Mobility Musso Grand Фото: SsangYong

Южнокорейский пикап построен на базе внедорожника KG Mobility/SsangYong Rexton второго поколения. Обе версии модели оснащены 2,2-литровым турбодизелем. В стандартном Musso он развивает 181 л. с. и работает в паре с 6-ступенчатой механической КПП, а в Musso Grand его мощность составляет 187 л. с. и установлен 6-ступенчатый автомат.

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Цена KG Mobility Musso в стандартном исполнении составляет от 1 381 590 гривен, а оснащение включает бесключевой доступ и двухзонный климат-контроль.

KG Mobility Musso Grand получил виртуальный щиток приборов Фото: SsangYong

KG Mobility Musso Grand дороже (1 718 280 гривен), но и богаче оснащен – есть виртуальный щиток приборов кожаный салон, круиз-контроль, парктроник, датчики дождя и света, подогрев и вентиляция сидений.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине появился недорогой рамный пикап с дизелем и автоматом.

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