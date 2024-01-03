В Украине появился недорогой рамный пикап с дизелем и автоматической КПП (фото)

Foton Tunland G7 — среднеразмерный четырехдверный пикап грузоподъемностью 980 кг. Модель предложена в Украине в топовой комплектации и оснащена 163-сильным турбодизелем.

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На украинский рынок вышел пикап Foton Tunland G7. Первая партия автомобилей уже прибыла в нашу страну из Китая. Об этом сообщает издание "Автоцентр".

У авто оригинальный дизайн передней части Фото: autocentre.ua

Новый Foton Tunland G7 – среднеразмерный рамный пикап грузоподъемностью 980 кг. У авто оригинальный дизайн решетки радиатора в духе Ford F-150 Raptor. Модель предложена в четырехдверном исполнении и с грузовым кузовом длиной 1520 мм.

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В отделке салона искусственная кожа сочетается с хромированными деталями и вставками "под карбон". Авто получило цветной экран бортового компьютера и 10-дюймовый тачскрин.

Китайский пикап Foton Tunland G7 будет доступен в Украине только в топовой версии Full Extra за $34 850. Комплектация включает климат-контроль, круиз-контроль, датчик света, подогрев сидений, 18-дюймовые диски и контроль слепых зон.

В салоне установлен 10-дюймовый тачскрин Фото: autocentre.ua

Foton Tunland G7 оснащен 2,0-литровым 163-сильным турбодизелем и 8-ступенчатой автоматической КПП от ZF. Подключаемый полный привод имеет несколько режимов (в том числе, и автоматический). Клиренс пикапа составляет 210 мм.

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