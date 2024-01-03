В Україні з'явився недорогий рамний пікап із дизелем і автоматичною КПП (фото)

Foton Tunland G7 — середньорозмірний чотиридверний пікап вантажопідйомністю 980 кг. Модель запропонована в Україні в топовій комплектації і оснащена 163-сильним турбодизелем.

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На український ринок вийшов пікап Foton Tunland G7. Перша партія автомобілів вже прибула в нашу країну з Китаю. Про це повідомляє видання "Автоцентр".

У авто оригінальний дизайн передньої частини Фото: autocentre.ua

Новий Foton Tunland G7 — середньорозмірний рамний пікап вантажопідйомністю 980 кг. У авто оригінальний дизайн решітки радіатора в дусі Ford F-150 Raptor. Модель запропонована в чотиридверному виконанні і з вантажним кузовом довжиною 1520 мм.

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В оздобленні салону штучна шкіра поєднується з хромованими деталями та вставками "під карбон". Авто отримало кольоровий екран бортового комп'ютера і 10-дюймовий тачскрін.

Китайський пікап Foton Tunland G7 буде доступний в Україні тільки в топовій версії Full Extra за $34 850. Комплектація охоплює клімат-контроль, круїз-контроль, датчик світла, підігрів сидінь, 18-дюймові диски і контроль сліпих зон.

У салоні встановлено 10-дюймовий тачскрін Фото: autocentre.ua

Foton Tunland G7 оснащений 2,0-літровим 163-сильним турбодизелем і 8-ступінчастою автоматичною КПП від ZF. Повний привід, що підключається, має кілька режимів (зокрема, й автоматичний). Кліренс пікапа становить 210 мм.

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