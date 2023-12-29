У Києві помітили рідкісний азербайджанський автомобіль на базі Peugeot (фото)

Азербайджанський Khazar SD — седан С-класу з великим 500-літровим багажником. Модель побудована на платформі Peugeot 405 і оснащена 115-сильним двигуном.

Related video

У Києві сфотографували дуже рідкісний Khazar SD 2021 року. В Україну потрапило небагато цих автомобілів азербайджанського виробництва. Знімки авто надіслав нам читач Фокусу.

Седан С-класу сягає 4,5 м у довжину

Бренд Khazar існує з 2018 року. Складання авто налагоджено на підприємстві в Нефтчалинському районі Азербайджану, причому завод уже перейшов від складання до повного циклу виробництва.

Седан Khazar SD — друга модель з Азербайджану, яку свого часу намагалися офіційно продавати в Україні. В її основі лежить іранський автомобіль Iran Khodro Dena, який своєю чергою побудований на платформі старого Peugeot 405.

Важливо

Ferrari, Rolls-Royce і Brabus: які дорогі авто з'явилися в Україні за 2023 рік (фото)

Khazar SD — 4,5-метровий седан С-класу зі стриманим гранованим дизайном. У авто великий 500-літровий багажник. Базове оснащення включає сенсорний дисплей, а серед опцій є діодні фари, клімат-контроль і електропривод передніх крісел.

В основі авто лежить платформа Peugeot 405

Khazar SD оснащений 1,7-літровим бензиновим двигуном і 5-ступінчастою механічною КПП. Він здатний розігнатися до 100 км/год за 11,6 с і розвинути 189 км/год, а середня витрата палива становить 10 л на 100 км.

Раніше Фокус повідомляв, що в Києві сфотографували найпотужніший і найшвидший електрокросовер BMW.

Також ми писали, що в Європі помітили ексклюзивний Rolls-Royce на українських номерах.