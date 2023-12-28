Ferrari, Rolls-Royce і Brabus: які дорогі авто з'явилися в Україні за 2023 рік (фото)

У 2023 році на українських дорогах з'явилося чимало елітних авто. До нашої країни привезли надпотужні Ferrari та McLaren, раритетний колекційний Mercedes і перший електромобіль Rolls-Royce.

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Незважаючи на війну, в Україну продовжують ввозити дорогі автомобілі преміум-класу. У 2023 році в нашій країні купили екзотичні суперкари, представницькі кросовери і навіть дорогий електромобіль. Вартість деяких з них перевищує півмільйона доларів. Фокус вибрав найдорожчі авто, що з'явилися в Україні в році, що минає.

Ferrari SF90 Stradale

Ferrari SF90 Stradale Фото: auto.ria.com

Суперкар Ferrari SF90 Stradale — найдорожчий автомобіль, що з'явився в Україні 2023 року. Його поставили на облік в Одесі, а потім виставили на продаж за $750 000. Повнопривідне купе оснащене 1000-сильною гібридною установкою і здатне розігнатися до 100 км/год за 2,5 с і розвинути 340 км/год, а також може проїхати до 25 км в електричному режимі.

Lamborghini Huracan Tecnica

Lamborghini Huracan Tecnica Фото: instagram.com/sergiy_yakovlew

Tecnica — одна з останніх версій Lamborghini Huracan, який незабаром змінять новою моделлю. Задньопривідне купе оснащене 640-сильним V10 і здатне розігнатися до 100 км/год за 3,2 с і розвинути 320 км/год. Воно отримало карбонові аеродинамічні елементи і антикрило. Ціна Lamborghini Huracan Tecnica в Україні становить близько $350 000.

Lamborghini Urus Mansory

Lamborghini Urus Mansory Фото: topgir.com.ua

В Україну привезли досить багато Lamborghini Urus, проте кросовер у тюнінгу Mansory — один у країні. Він отримав агресивний обвіс і антикрило, а його крила розширені. У Mansory пропонують і пакет доопрацювань двигуна Urus, що піднімають його потужність до 900 к. с. Вартість такого авто може перевищувати 500 000 доларів.

McLaren 720S

McLaren 720S

Суперкар McLaren 720S вже не випускають (його замінила оновлена модель 750S), але ці авто продовжують ввозити в Україну. Навіть уживаними вони коштують близько $300 000. Низьке обтічне купе з 720-сильним 4,0-літровим V8 твін-турбо здатне розігнатися до 100 км/год за 2,9 с і розвинути 340 км/год.

Mercedes-AMG G63 4x4²

Mercedes-AMG G63 4x4² Фото: topgir.com.ua

В Україну ввезли вже кілька Mercedes-AMG G63 4x4² і продають їх за 360-380 тис. доларів. Найекстремальніша версія "Гелендвагена" призначена для бездоріжжя. Авто отримало портальні мости і позашляхову гуму, а його кліренс збільшили до 350 мм. Під капотом встановлено 585-сильний V8 твін-турбо.

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Mercedes Brabus E V12 Black Baron

Mercedes Brabus E V12 Black Baron Фото: topgir.com.ua

У Brabus виконали тюнінг Mercedes E-Class W212 ще у 2009 році. Всього випустили тільки 10 таких седанів і новими вони коштували 600 000 євро. Автомобіль оснащений 800-сильним турбованим V12 і здатний розвинути 370 км/год, а розгін до сотні займає 3,7 с. Від стандартного E-Class його відрізняють обвіс і невелике заднє антикрило.

Mercedes SLR McLaren Crown Edition

Mercedes SLR McLaren Crown Edition Фото: bonhams.com

Загалом випустили тільки 10 Mercedes SLR McLaren у виконанні Crown Edition і всі вони призначалися для королівської сім'ї Бахрейну. Цей суперкар придбали на аукціоні за $460 000. Авто відрізняється карбоновими деталями і особливим оздобленням салону. 650-сильний компресорний V8 дає змогу розганятися до 100 км/год за 3,6 с і розвивати 337 км/год.

Porsche 911 GT3 RS

Porsche 911 GT3 RS Фото: topgir.com.ua

GT3 RS — екстремальна трекова версія Porsche 911 вартістю близько $300 000 в Україні. Купе отримало аеродинамічний пакет з обвісом, розширеними крилами і антикрилом. Його приводить у рух 4,0-літрова опозитна шістка потужністю 525 к. с. З нею Porsche 911 GT3 RS розганяється до 100 км/год за 3,2 с і розвиває 296 км/год.

Rolls-Royce Cullinan Black Badge

Rolls-Royce Cullinan Black Badge Фото: topgir.com.ua

Black Badge — особлива заряджена версія Rolls-Royce Cullinan вартістю близько 700 000 доларів. Кросовер вирізняється ексклюзивними забарвленням кузова і внутрішнього оздоблення, а потужність його V12 зросла до 600 к. с. З'ясувалося, що на цьому авто їздить народний депутат Геннадій Вацак.

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Rolls-Royce Spectre

Rolls-Royce Spectre Фото: supercars_ua

Spectre — перший електромобіль Rolls-Royce. Розкішне 5,5-метрове купе коштує від 420 000 доларів, проте привезений в Україну екземпляр багато оснащений і дорожчий — близько $600 000. Салон електрокара оздоблений дорогою шкірою і деревом, а підсвічування стелі імітує зоряне небо. 585-сильна установка дає змогу стартувати до 100 км/год за 4,5 с, а запас ходу купе становить 515 км.

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