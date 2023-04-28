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В Україні помітили надпотужний кросовер Lamborghini з яскравим тюнінгом (фото)

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Фото: Roma Urraco | Lamborghini Urus Mansory отримав карбонові обваження та антикрило

Тюнінг Lamborghini Urus від Mansory включає карбоновий обвіс та обробку салону шкірою яскравих кольорів. Потужність двигуна можуть підняти до 900 к. с.

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У Києві з'явився ексклюзивний кросовер Lamborghini Urus. Автомобіль доопрацьований у знаменитому німецькому ательє Mansory. Про це повідомляє сайт ТопЖир.

Тюнінгований Lamborghini Urus назвали Mansory Venatus. Від стандартного кросовера його можна відрізнити за більш агресивним дизайном передньої частини, а також карбоновим капотом, обвісом і антикрилом. Колісні арки розширені та встановлені 24-дюймові диски з низькопрофільною гумою.

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Кросовер доступний у версіях потужністю до 900 к. с.
Фото: topgir.com.ua

Салон Lamborghini Urus Mansory можуть перетягнути дорожчою шкірою, причому використовуються яскраві та екстравагантні забарвлення. Також в обробці більше карбонових вставок.

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За доплату тюнінг Lamborghini Urus від Mansory може торкнутися і двигуна. Потужність 4,0-літрового V8 твін-турбо можуть підняти зі стандартних 650 до 745, 820 або навіть 900 к. с. В останньому випадку кросовер розганяється до 100 км/год за 2,9 секунди та розвиває 323 км/год.

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Дизайн передньої частини Mansory Venatus дуже агресивний
Фото: Mansory

Ціна Lamborghini Urus Mansory коливається в залежності від ступеня доопрацювання авто. Вона може легко перевищити 500 000 доларів.

Раніше Фокус повідомляв, що в Mansory збудували купе Lamborghini Urus.

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