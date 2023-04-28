В Украине заметили сверхмощный кроссовер Lamborghini с ярким тюнингом (фото)

Тюнинг Lamborghini Urus от Mansory включает карбоновый обвес и отделку салона кожей ярких цветов. Мощность двигателя могут поднять до внушительных 900 л. с.

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В Киеве появился эксклюзивный кроссовер Lamborghini Urus. Автомобиль доработан в знаменитом немецком ателье Mansory. Об этом сообщает сайт ТопЖир.

Тюнингованный Lamborghini Urus назвали Mansory Venatus. От стандартного кроссовера его можно отличить по более агрессивному дизайну передней части, а также карбоновым капоту, обвесу и антикрылу. Колесные арки расширены и установлены 24-дюймовые диски с низкопрофильной резиной.

Кроссовер доступен в версиях мощностью до 900 л. с. Фото: topgir.com.ua

Салон Lamborghini Urus Mansory могут перетянуть более дорогой кожей, причем используются яркие и экстравагантные расцветки. Также в отделке больше карбоновых вставок.

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За доплату тюнинг Lamborghini Urus от Mansory может затронуть и двигатель. Мощность 4,0-литрового V8 твин-турбо могут поднять со стандартных 650 до 745, 820 или даже 900 л. с. В последнем случае кроссовер разгоняется до 100 км/ч за 2,9 с и развивает 323 км/ч.

Дизайн передней части Mansory Venatus весьма агрессивный Фото: Mansory

Цена Lamborghini Urus Mansory колеблется в зависимости от степени доработки авто. Она может легко превысить 500 000 долларов.

Ранее Фокус сообщал, что в Mansory построили купе Lamborghini Urus.

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