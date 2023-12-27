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Авто

У Києві виявлено парковку з рідкісними японськими спорткарами 90-х (фото)

Старі Mitsubishi, кладовище авто, покинуті авто, спорткар Mitsubishi
Спортивні Mitsubishi стоять просто неба

На київській стоянці зібрано три рідкісні спорткари Mitsubishi. Два автомобілі призначені для японського ринку і мають кермо з правого боку.

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У Києві знайшли "кладовище" спортивних Mitsubishi 90-х років. Автомобілі стоять просто неба на парковці одного зі столичних гаражних кооперативів. Про це повідомляє сайт ТопЖир.

Mitsubishi GTO, кладовище авто, покинуті авто, спорткар Mitsubishi Fullscreen
Mitsubishi GTO

На стоянці зібрано три японські спорткари. Яскраво-червоне купе Mitsubishi GTO тюнінговане і, судячи з номерів, востаннє перереєстроване 2020 року.

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Скарби з 70-х: на старій фермі виявили рідкісні Lamborghini за $150 000 (фото)

Mitsubishi GTO — це версія моделі 3000GT для японського ринку, тому кермо в нього праворуч. Передньопривідне авто оснащене 3,0-літровим V6 потужністю 228 к. с.

Mitsubishi Lancer Evo, кладовище авто, покинуті авто, спорткар Mitsubishi Fullscreen
Mitsubishi Lancer Evo III

Седан Mitsubishi Lancer Evolution III — велика рідкість і не виключено, що це авто єдине в Україні. У нього також кермо праворуч, адже ця модель продавалася винятково в Японії (на експорт почали постачати пізніші Lancer Evo).

Повнопривідний седан оснащений 2,0-літровим 270-сильним турбомотором. Цікаво, що у нього російські номери із Забайкалля і невідомо, як авто подолало 7000 км до Києва.

покинуте авто, кладовище авто, покинуті авто, спорткар Mitsubishi Fullscreen
Mitsubishi GTO тюнінгований

Третя модель — купе Mitsubishi Eclipse першого покоління, яке випускали з 1989 по 1994 роки. Також на фото можна помітити "Волгу" ГАЗ-21.

Раніше Фокус повідомляв, що в нашій країні виявили рідкісне італійське авто 70-х з оригінальною конструкцією.

Також ми писали про рідкісний лімузин Mercedes 2000-х в Україні.