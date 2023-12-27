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Авто

В Киеве обнаружена парковка с редкими японскими спорткарами 90-х (фото)

Старые Mitsubishi, кладбище авто, заброшенные авто, спорткар Mitsubishi
Спортивные Mitsubishi стоят под открытым небом

На киевской стоянке собраны три редких спорткара Mitsubishi. Два автомобиля предназначены для японского рынка и имеют руль с правой стороны.

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В Киеве нашли "кладбище" спортивных Mitsubishi 90-х годов. Автомобили стоят под открытым небом на парковке одного из столичных гаражных кооперативов. Об этом сообщает сайт ТопЖир.

Mitsubishi GTO, кладбище авто, заброшенные авто, спорткар Mitsubishi Fullscreen
Mitsubishi GTO

На стоянке собраны три японских спорткара. Ярко-красное купе Mitsubishi GTO тюнинговано и, судя по номерам, в последний раз перерегистрировано в 2020 году.

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Mitsubishi GTO – это версия модели 3000GT для японского рынка, поэтому руль у него справа. Переднеприводное авто оснащено 3,0-литровым V6 мощностью 228 л. с.

Mitsubishi Lancer Evo, кладбище авто, заброшенные авто, спорткар Mitsubishi Fullscreen
Mitsubishi Lancer Evo III

Седан Mitsubishi Lancer Evolution III – большая редкость и не исключено, что это авто единственное в Украине. У него также руль справа, ведь эта модель продавалась исключительно в Японии (на экспорт начали поставлять более поздние Lancer Evo).

Полноприводный седан оснащен 2,0-литровым 270-сильным турбомотором. Интересно, что у него российские номера из Забайкалья и неизвестно, как авто преодолело 7000 км до Киева.

заброшенное авто, кладбище авто, заброшенные авто, спорткар Mitsubishi Fullscreen
Mitsubishi GTO тюнингован

Третья модель – купе Mitsubishi Eclipse первого поколения, которое выпускали с 1989 по 1994 годы. Также на фото можно заметить "Волгу" ГАЗ-21.

Ранее Фокус сообщал, что в нашей стране обнаружили редкое итальянское авто 70-х с оригинальной конструкцией.

Также мы писали про редкий лимузин Mercedes 2000-х в Украине.