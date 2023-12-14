В Украине обнаружено редкое итальянское авто 70-х с нестандартной конструкцией (фото)

Alfa Romeo Alfasud — компактная переднеприводная модель с оппозитным двигателем. Ее дизайн разработал знаменитый итальянский стилист Джорджетто Джуджаро.

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В Украине хранится редкий и интересный автомобиль Alfa Romeo Alfasud 1979 года. В своей время это была довольно массовая модель, но сейчас это настоящий раритет. Об авто рассказал в Facebook блогер Roma Urraco.

Внешность авто разработал знаменитый дизайнер Джорджетто Джуджаро Фото: Roma Urraco

Alfa Romeo Alfasud появился в Украине в начале 90-х и с тех пор находился у одного владельца. У модели слабая антикоррозионная обработка, поэтому местами уже видна ржавчина. Впрочем, для своего возраста авто довольно неплохо сохранилось, хотя и требует реставрации.

Машина выгляд как хэтчбек, но является седаном Фото: Roma Urraco

Компактная модель С-класса Alfa Romeo Alfasud выпускалась с 1971 по 1983 годы. У нее весьма нетипичная конструкция. Хотя авто выглядит как хэтчбек, на самом деле оно является седаном. Дизайн разработал знаменитый стилист Джорджетто Джуджаро.

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В основе Alfa Romeo Alfasud лежит переднеприводная платформа, а оснащали его оппозитными четырехцилиндровыми двигателями объемом от 1,2 до 1,5 л и мощностью 63-105 л. с.

Alfa Romeo Alfasud требует реставрации Фото: Roma Urraco

Alfa Romeo Alfasud отличается довольно неплохой управляемостью. Благодаря оппозитному двигателю у него низкий центр тяжести, а тормоза расположены на трансмиссии и снижают неподрессоренные массы.

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