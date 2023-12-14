В Україні виявлено рідкісне італійське авто 70-х із нестандартною конструкцією (фото)

Alfa Romeo Alfasud — компактна передньопривідна модель з опозитним двигуном. Її дизайн розробив знаменитий італійський стиліст Джорджетто Джуджаро.

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В Україні зберігається рідкісний і цікавий автомобіль Alfa Romeo Alfasud 1979 року. У свій час це була доволі масова модель, але зараз це справжній раритет. Про авто розповів у Facebook блогер Roma Urraco.

Зовнішність авто розробив знаменитий дизайнер Джорджетто Джуджаро Фото: Roma Urraco

Alfa Romeo Alfasud з'явився в Україні на початку 90-х і відтоді перебував у одного власника. У моделі слабка антикорозійна обробка, тому місцями вже видно іржу. Втім, для свого віку авто доволі непогано збереглося, хоча й потребує реставрації.

Машина виглядає як хетчбек, але є седаном Фото: Roma Urraco

Компактну модель С-класу Alfa Romeo Alfasud випускали з 1971 до 1983 року. У неї вельми нетипова конструкція. Хоча авто виглядає як хетчбек, насправді воно є седаном. Дизайн розробив знаменитий стиліст Джорджетто Джуджаро.

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В основі Alfa Romeo Alfasud лежить передньопривідна платформа, а оснащували його опозитними чотирициліндровими двигунами об'ємом від 1,2 до 1,5 л і потужністю 63-105 к.с.

Alfa Romeo Alfasud потребує реставрації Фото: Roma Urraco

Alfa Romeo Alfasud вирізняється доволі непоганою керованістю. Завдяки опозитному двигуну у нього низький центр тяжіння, а гальма розташовані на трансмісії і знижують непідресорені маси.

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