В Україні виявили класичний мотоцикл 1980 року без пробігу (відео)

Мотоцикл "Восход-3" купили в 1981 році, але так і не поставили на облік. Вінтажний байк чудово зберігся і має вигляд як новий.

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Експозицію київського автомузею "Колеса історії" поповнив цікавий експонат — ідеально збережений мотоцикл "Восход-3" 1980 року. Він не експлуатувався, а простояв 42 роки в гаражі. Йому присвятили відео на Youtube-каналі Oldcarservice TV.

Мотоцикл стане музейним експонатом Фото: скриншот / YouTube

Вінтажний мотоцикл "Восход" виявили в Харкові. Збережений праворуч рахунок із магазину дає зрозуміти, що його купили в 1981 році за 420 рублів. Після цього байк поставили в гараж, де він зберігався до наших днів і не виїжджав на дороги. Його навіть жодного разу не поставили на облік.

На одометрі висвічується пробіг 13 км Фото: скриншот / YouTube

На одометрі мотоцикла висвічується пробіг 13 км. Цілком можливо, що це "калібрувальний" пробіг приладу або ж мотоцикл пройшов заводську обкатку. Це справжня капсула часу.

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Стан "Восход-3" 1980 року дуже хороший, хоча мотоцикл ще належить відчистити. У комплекті з байком збережений і оригінальний набір інструментів.

Легкий мотоцикл "Восход-3" випускали з 1979 по 1983 роки. Він оснащений одноциліндровим двотактним двигуном об'ємом 175 куб. см і потужністю 14 к. с. Максимальна швидкість байка становить 105 км/год.

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