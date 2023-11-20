Розкіш із 90-х: виявлено 30-річний Cadillac у стані нового авто (фото)

Cadillac Eldorado за три десятиліття проїхав лише 2736 км. Розкішне купе ідеально збереглося і виглядає як нове.

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У США знайшли ідеально збережений Cadillac Eldorado останнього покоління. Розкішне купе виглядає як нове. Подробиці авто розкрили на сайті Mecum.

Цей Cadillac Eldorado 1994 модельного року (випущений наприкінці 1993 року) більшу частину часу простояв у гаражі. Його пробіг становить лише 2736 км, тобто в середньому він проїжджав менше 100 км на рік.

Автомобіль перебуває в ідеальному стані Фото: Mecum

Кузов Cadillac Eldorado чудово зберігся. Лакофарбове покриття виглядає як нове і не має пошкоджень.

Салон Cadillac Eldorado 1994 не показали, заявлено тільки, що він оздоблений шкірою кремового кольору і деревом. Комплектація охоплює центральний замок, електроприводи склопідйомників і дзеркал заднього виду, клімат-контроль, круїз-контроль і акустику з 6 динаміками.

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Під капотом передньопривідного купе Cadillac Eldorado встановлено 4,6-літровий V8 Northstar потужністю 270 к.с. У парі з ним працює 4-ступінчаста автоматична КПП. Зараз капсулу часу планують продати на аукціоні.

Преміальне купе багато оснащене Фото: Mecum

Розкішний Cadillac Eldorado випускали з 1953 року. Останнє, 12-е, покоління моделі виробляли з 1992 по 2002 роки.

Раніше було виявлено ще одну капсулу часу Cadillac — седан DTS 2009 року з пробігом 1000 км.

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