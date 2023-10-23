Гість із 2000-х: виявлено 14-річний розкішний Cadillac із пробігом 1000 км (фото)

Cadillac DTS — великий представницький седан завдовжки понад 5 метрів. Його салон оздоблений шкірою і деревом, а оснащення включає електропривод і вентиляцію сидінь.

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У США виявлено капсулу часу Cadillac. Розкішний седан DTS 2009 року проїхав лише 1033 км. Про авто розповіли на сайті Craigslist.

Седан проїхав лише 1033 км Фото: Craigslist

Cadillac DTS був випадково знайдений покинутим у гаражі в місті Веначі (штат Вашингтон). Седан постійно простоював і практично не експлуатувався.

Автомобіль виглядає як новий — його кузов і салон в оригінальному стані. Хіба що шини у седана нові, а один з ліхтарів тріснув і потребує заміни.

Салон Cadillac DTS оздоблений шкірою і деревом Фото: Craigslist

У Cadillac DTS 2009 максимальна комплектація. Його салон оздоблено шкірою і деревом, передбачено навігацію, роздільний клімат-контроль, акустику Bose, адаптивний круїз-контроль, електропривод, вентиляцію і масаж сидінь.

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Повнорозмірний 5,3-метровий седан Cadillac DTS випускали з 2005 по 2011 роки. Це глибоко модернізований варіант відомої моделі Deville.

Стан авто близький до ідеального Фото: Craigslist

Передньопривідна модель оснащувалася 4,6-літровим V8 Northstar, який пропонували у версіях на 275 і 292 к. с. Седан комплектували 4-ступінчастою автоматичною КПП. За комфорт їзди відповідають адаптивні амортизатори.

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