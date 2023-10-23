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Авто

Гість із 2000-х: виявлено 14-річний розкішний Cadillac із пробігом 1000 км (фото)

Cadillac DTS 2009, Cadillac DTS, капсула часу, седан Cadillac
Фото: Craigslist | Cadillac DTS практично не експлуатувався

Cadillac DTS — великий представницький седан завдовжки понад 5 метрів. Його салон оздоблений шкірою і деревом, а оснащення включає електропривод і вентиляцію сидінь.

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У США виявлено капсулу часу Cadillac. Розкішний седан DTS 2009 року проїхав лише 1033 км. Про авто розповіли на сайті Craigslist.

Cadillac DTS 2009, Cadillac DTS, капсула часу, седан Cadillac Fullscreen
Седан проїхав лише 1033 км
Фото: Craigslist

Cadillac DTS був випадково знайдений покинутим у гаражі в місті Веначі (штат Вашингтон). Седан постійно простоював і практично не експлуатувався.

Автомобіль виглядає як новий — його кузов і салон в оригінальному стані. Хіба що шини у седана нові, а один з ліхтарів тріснув і потребує заміни.

Cadillac DTS 2009, Cadillac DTS, капсула часу, седан Cadillac Fullscreen
Салон Cadillac DTS оздоблений шкірою і деревом
Фото: Craigslist

У Cadillac DTS 2009 максимальна комплектація. Його салон оздоблено шкірою і деревом, передбачено навігацію, роздільний клімат-контроль, акустику Bose, адаптивний круїз-контроль, електропривод, вентиляцію і масаж сидінь.

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Повнорозмірний 5,3-метровий седан Cadillac DTS випускали з 2005 по 2011 роки. Це глибоко модернізований варіант відомої моделі Deville.

Cadillac DTS 2009, Cadillac DTS, капсула часу, седан Cadillac Fullscreen
Стан авто близький до ідеального
Фото: Craigslist

Передньопривідна модель оснащувалася 4,6-літровим V8 Northstar, який пропонували у версіях на 275 і 292 к. с. Седан комплектували 4-ступінчастою автоматичною КПП. За комфорт їзди відповідають адаптивні амортизатори.

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