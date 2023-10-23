Гость из 2000-х: обнаружен роскошный 14-летний Cadillac с пробегом 1000 км (фото)

Cadillac DTS — большой представительский седан длиной свыше 5 метров. Его салон отделан кожей и деревом, а оснащение включает электропривод и вентиляцию сидений.

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В США обнаружена капсула времени Cadillac. Роскошный седан DTS 2009 года проехал всего 1033 км. Об авто рассказали на сайте Craigslist.

Седан проехал всего 1033 км Фото: Craigslist

Cadillac DTS был случайно найден заброшенным в гараже в городе Веначи (штат Вашингтон). Седан постоянно простаивал и практически не эксплуатировался.

Автомобиль выглядит как новый – его кузов и салон в оригинальном состоянии. Разве что шины у седана новые, а один из фонарей треснул и требует замены.

Салон Cadillac DTS отделан кожей и деревом Фото: Craigslist

У Cadillac DTS 2009 максимальная комплектация. Его салон отделан кожей и деревом, предусмотрены навигация, раздельный климат-контроль, акустика Bose, адаптивный круиз-контроль, электропривод, вентиляция и массаж сидений.

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Полноразмерный 5,3-метровый седан Cadillac DTS выпускали с 2005 по 2011 года. Это глубоко модернизированный вариант известной модели Deville.

Состояние авто близко к идеальному Фото: Craigslist

Переднеприводная модель оснащалась 4,6-литровым V8 Northstar, который предлагали в версиях на 275 и 292 л. с. Седан комплектовали 4-ступенчатой автоматической КПП. За комфорт езды отвечают адаптивные амортизаторы.

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