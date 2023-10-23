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Авто

Гость из 2000-х: обнаружен роскошный 14-летний Cadillac с пробегом 1000 км (фото)

Cadillac DTS 2009, Cadillac DTS, капсула времени, седан Cadillac
Фото: Craigslist | Cadillac DTS практически не эксплуатировался

Cadillac DTS — большой представительский седан длиной свыше 5 метров. Его салон отделан кожей и деревом, а оснащение включает электропривод и вентиляцию сидений.

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В США обнаружена капсула времени Cadillac. Роскошный седан DTS 2009 года проехал всего 1033 км. Об авто рассказали на сайте Craigslist.

Cadillac DTS 2009, Cadillac DTS, капсула времени, седан Cadillac Fullscreen
Седан проехал всего 1033 км
Фото: Craigslist

Cadillac DTS был случайно найден заброшенным в гараже в городе Веначи (штат Вашингтон). Седан постоянно простаивал и практически не эксплуатировался.

Автомобиль выглядит как новый – его кузов и салон в оригинальном состоянии. Разве что шины у седана новые, а один из фонарей треснул и требует замены.

Cadillac DTS 2009, Cadillac DTS, капсула времени, седан Cadillac Fullscreen
Салон Cadillac DTS отделан кожей и деревом
Фото: Craigslist

У Cadillac DTS 2009 максимальная комплектация. Его салон отделан кожей и деревом, предусмотрены навигация, раздельный климат-контроль, акустика Bose, адаптивный круиз-контроль, электропривод, вентиляция и массаж сидений.

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Полноразмерный 5,3-метровый седан Cadillac DTS выпускали с 2005 по 2011 года. Это глубоко модернизированный вариант известной модели Deville.

Cadillac DTS 2009, Cadillac DTS, капсула времени, седан Cadillac Fullscreen
Состояние авто близко к идеальному
Фото: Craigslist

Переднеприводная модель оснащалась 4,6-литровым V8 Northstar, который предлагали в версиях на 275 и 292 л. с. Седан комплектовали 4-ступенчатой автоматической КПП. За комфорт езды отвечают адаптивные амортизаторы.

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