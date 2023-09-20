Розкіш 70-х: на продаж виставлено 45-річний Cadillac у стані нового авто (фото)

Cadillac Eldorado Biarritz оснащений клімат-контролем, електроприводом сидінь і пневмопідвіскою, а його салон оздоблений шкірою і деревом. Величезне купе отримало 7,0-літровий V8.

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У США на аукціон RM Sotheby's виставлено Cadillac Eldorado Biarritz 1978 року. За розкішне повнорозмірне купе планують виручити від 40 000 до 55 000 доларів. Про це повідомляється на сайті аукціонного дому.

Купе сягає 5,6 м у довжину і важить понад 2 тонни Фото: RM Sotheby's

Як правило, Cadillac 70-х не дуже дорогі. В даному випадку висока ціна обумовлена збереженням авто — це капсула часу в стані нового авто.

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За 45 років цей Cadillac Eldorado Biarritz проїхав лише 5800 км і більшу частину часу провів у гаражі. У авто ідеальний стан кузова і лакофарбового покриття, а салон має ідеальний вигляд. Здається, що машина щойно покинула автосалон.

Купе ідеально збереглося і має вигляд як нове Фото: RM Sotheby's

Cadillac Eldorado Biarritz 1978 року — остання повнорозмірна версія купе, адже роком пізніше дебютувало компактніше нове покоління моделі. Авто сягає 5,6 м у довжину та важить понад 2 тонни.

Салон Cadillac Eldorado оздоблений шкірою і деревом Фото: RM Sotheby's

До того ж, у Cadillac Eldorado дуже багата комплектація з безліччю опцій. Його салон оздоблений шкірою і деревом, є центральний замок, електропривод сидінь, клімат-контроль, круїз-контроль, магнітола, підсилювач керма, пневмопідвіска і навіть система автоматичного управління ближнім і дальнім світлом фар.

Під капотом встановлено 7,0-літровий V8 Фото: RM Sotheby's

А ось двигун Cadillac Eldorado Biarritz не так вражає: суворі еко-норми 70-х зменшили потужність 7,0-літрового V8 до 180 к. с. У парі з ним працює 3-ступінчаста автоматична КПП.

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