Унікальний раритетний універсал Cadillac пішов з молотка за ціною Rolls-Royce (фото)

На створення унікального Cadillac Eldorado Brougham Station Wagon пішло 15 років. Під капотом встановлений величезний 10,3-літровий двигун V8 потужністю 1039 к. с.

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На аукціоні Mecum продали Cadillac Eldorado Brougham Custom Station Wagon 1959 року. За унікальний універсал отримали 429 тисяч доларів, як за новий розкішний седан Rolls-Royce Ghost. Подробиці про авто розповіли на сайті аукціонного дому.

Цей Cadillac Eldorado Brougham Station Wagon був зроблений на замовлення. На його створення знадобилося 15 років, а вартість усіх робіт становила 2,3 мільйонів доларів.

Універсал побудований на спеціальному шасі з трубчастою просторовою рамою. На нього встановили ексклюзивний кузов з деталей від Cadillac Eldorado Brougham та Chevrolet Nomad.

Автомобіль має незвичайний дизайн Фото: Mecum Auctions

Автомобіль отримав назву CadMad та виготовлений в єдиному екземплярі. Його кузов пофарбували у ніжно-рожевий та сірий кольори.

Зовнішній вигляд універсала доповнюють хромоване оздоблення та 18-дюймові колісні диски із шинами з білим обведенням. Витончений силует цього авто не залишить нікого байдужим.

Усередині встановлені ковшеподібні сидіння Recaro, які виготовлені зі шкіри кольору Rose. Також в інтер'єрі є ручний розпис у вертикальну смужку.

Інтер'єр унікального авто було виготовлено вручну Фото: Mecum Auctions

Центральна консоль також була виготовлена ​​вручну та має виступи для органів керування на панелі приладів. Все це поєднується з металевим важелем перемикання передач, спеціальною рульовою колонкою та кермом EVOD.

Під капотом встановлений величезний 10,3-літровий турбований двигун V8 потужністю 1039 к. с. Він працює в парі з чотириступінчастою автоматичною коробкою передач від Chevrolet Corvette.

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Автомобіль має відмінний стан і виглядає як новий. Пробіг CadMad складає всього 10 км.

Раніше Фокус повідомляв, що в Італії на аукціон виставили дуже рідкісний і дорогий Ferrari 312 PB 1972 року.