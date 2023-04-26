Уславлений спорткар Ferrari 70-х виставили на аукціон за ціною бізнес-джету (фото)

Ferrari 312 PB у 1972 році приніс італійській марці перемогу у чемпіонаті світу WSC. Саме цей автомобіль виграв два складні 1000-кілометрові перегони.

Related video

В Італії на аукціон RM Sotheby's виставили дуже рідкісний та дорогий Ferrari 312 PB 1972 року. За спортивне авто планують отримати від 14 до 18 мільйонів євро — як за новий бізнес-джет. Історію авто розповіли на сайті аукціонного дому.

Ferrari 312 PB допоміг італійській команді виграти чемпіонат WSC 1972 року Фото: RM Sotheby's

Настільки висока ціна обумовлена гучними досягненнями авто. Цей автомобіль у 1972 році допоміг заводській команді Ferrari виграти чемпіонат світу WSC.

Важливо

Розкішний спорткар Aston Martin із "секретом" продали за ціною Toyota RAV4 (відео)

Саме на цьому спортпрототипі екіпаж Ронні Петерсена та Тіма Шенкена виграв 1000-кілометрові перегони на знаменитому німецькому автодромі Нюрбургринг та в аргентинському Буенос-Айресі. Крім того, Ferrari 312 PB посів друге місце у гонці "12 годин Себрінга" (США) і став третім у 1000-кілометровому Гран-прі на італійській трасі в Монці.

Болід повністю оригінальний Фото: RM Sotheby's Спорткар оснащений опозитним 460-сильним двигуном Фото: RM Sotheby's

Для свого часу Ferrari 312 PB був дуже інноваційним. Його оснастили опозитним 12-циліндровим двигуном об'ємом 3,0 л від боліда "Формула-1". Він розвивав 460 к. с. і перетворював болід вагою 650 кг на ракету. Максимальна швидкість перевищувала 300 км/год.

Ferrari 312 PB виграв дві 1000-кілометрові гонки Фото: RM Sotheby's

З 1973 року команда Ferrari припинила виступ у чемпіонаті WSC. Після цього спорткар зберігався у приватних колекціях та брав участь у перегонах ретро авто. Болід повністю оригінальний та доповнений комплектом запчастин.

Раніше Фокус повідомляв, що на аукціон виставили рідкісний Ford Mustang у тюнінгу від McLaren.

Також ми писали, що ексклюзивний Bentley Ван Дамма продали за ціною Toyota Camry.