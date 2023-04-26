Прославленный спорткар Ferrari 70-х выставили на аукцион по цене бизнес-джета (фото)

Ferrari 312 PB в 1972 году принес итальянской марке победу в чемпионате мира WSC. Конкретно этот автомобиль выиграл две сложные 1000-километровые гонки.

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В Италии на аукцион RM Sotheby’s выставили очень редкий и дорогой Ferrari 312 PB 1972 года. За спортивное авто планируют выручить от 14 до 18 миллионов евро — как за новый бизнес-джет. Историю авто рассказали на сайте аукционного дома.

Ferrari 312 PB помог итальянской команде выиграть чемпионат WSC 1972 года Фото: RM Sotheby's

Столь высокая цена обусловлена громкими достижениями авто. Этот автомобиль в 1972 году помог заводской команде Ferrari выиграть чемпионат мира WSC.

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Именно на этом спортпрототипе экипаж Ронни Петерсена и Тима Шенкена выиграл 1000-километровые гонки на знаменитом немецком автодроме Нюрбургринг и в аргентинском Буэнос-Айресе. Кроме того, Ferrari 312 PB занял второе место в гонке "12 часов Себринга" (США) и стал третьим в 1000-километровом Гран-при на итальянской трассе в Монце.

Болид полностью оригинальный Фото: RM Sotheby's Спорткар оснащен оппозитным 460-сильным мотором Фото: RM Sotheby's

Для своего времени Ferrari 312 PB был весьма инновационным. Его оснастили оппозитным 12-цилиндровым двигателем объемом 3,0 л от болида "Формула-1". Он развивал 460 л. с. и превращал болид весом 650 кг в ракету. Максимальная скорость превышала 300 км/ч.

Ferrari 312 PB выиграл две 1000-километровые гонки Фото: RM Sotheby's

С 1973 года команда Ferrari прекратила выступление в чемпионате WSC. После этого спорткар хранился в частных коллекциях и принимал участие в гонках ретро-авто. Болид полностью оригинальный и дополнен комплектом запчастей.

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