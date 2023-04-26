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Авто

Прославленный спорткар Ferrari 70-х выставили на аукцион по цене бизнес-джета (фото)

Ferrari 312 PB 1972, Ferrari 312 PB, Ferrari 312, спорткар Ferrari
Фото: RM Sotheby's | Ferrari 312 PB оценили в 14-18 миллионов евро

Ferrari 312 PB в 1972 году принес итальянской марке победу в чемпионате мира WSC. Конкретно этот автомобиль выиграл две сложные 1000-километровые гонки.

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В Италии на аукцион RM Sotheby’s выставили очень редкий и дорогой Ferrari 312 PB 1972 года. За спортивное авто планируют выручить от 14 до 18 миллионов евро — как за новый бизнес-джет. Историю авто рассказали на сайте аукционного дома.

Ferrari 312 PB, Ferrari 312 PB 1972, Ferrari 312, спорткар Ferrari Fullscreen
Ferrari 312 PB помог итальянской команде выиграть чемпионат WSC 1972 года
Фото: RM Sotheby's

Столь высокая цена обусловлена громкими достижениями авто. Этот автомобиль в 1972 году помог заводской команде Ferrari выиграть чемпионат мира WSC.

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Именно на этом спортпрототипе экипаж Ронни Петерсена и Тима Шенкена выиграл 1000-километровые гонки на знаменитом немецком автодроме Нюрбургринг и в аргентинском Буэнос-Айресе. Кроме того, Ferrari 312 PB занял второе место в гонке "12 часов Себринга" (США) и стал третьим в 1000-километровом Гран-при на итальянской трассе в Монце.

Ferrari 312 PB 1972, Ferrari 312 PB, Ferrari 312, спорткар Ferrari Fullscreen
Болид полностью оригинальный
Фото: RM Sotheby's
Ferrari 312 PB 1972, Ferrari 312 PB, Ferrari 312, спорткар Ferrari Fullscreen
Спорткар оснащен оппозитным 460-сильным мотором
Фото: RM Sotheby's

Для своего времени Ferrari 312 PB был весьма инновационным. Его оснастили оппозитным 12-цилиндровым двигателем объемом 3,0 л от болида "Формула-1". Он развивал 460 л. с. и превращал болид весом 650 кг в ракету. Максимальная скорость превышала 300 км/ч.

Феррари 312, Ferrari 312 PB 1972, Ferrari 312 PB, Ferrari 312, спорткар Ferrari Fullscreen
Ferrari 312 PB выиграл две 1000-километровые гонки
Фото: RM Sotheby's

С 1973 года команда Ferrari прекратила выступление в чемпионате WSC. После этого спорткар хранился в частных коллекциях и принимал участие в гонках ретро-авто. Болид полностью оригинальный и дополнен комплектом запчастей.

Ранее Фокус сообщал, что на аукцион выставили редчайший Ford Mustang в тюнинге от McLaren.

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