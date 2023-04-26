Розкішний спорткар Aston Martin із "секретом" продали за ціною Toyota RAV4 (відео)

Автомобіль постраждав під час повені, через що його електроніка повністю вийшла з ладу. Тепер блогер має намір відновити авто, замінивши деталь вартістю 60 доларів.

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Блогер купив уживаний спорткар Aston Martin Volante 2011 всього за 28 631 долар. Річ у тім, що спорткар постраждав від урагану Ян у Флориді. Відео опублікували на YouTube-каналі Samcrac.

Під час урагану Ян у Флориді сталася сильна повінь, через яку постраждали сотні транспортних засобів та будинків. Негода зачепила й екзотичні автомобілі.

Aston Martin Volante коштував близько 286 910 доларів, коли був новим у 2011 році. Блогеру вдалося купити спорткар на 90% дешевше за початкову ціну.

Вода не потрапила у двигун автомобіля. Блогер зазначив, що у спорткара пошкоджено лише модуль керування електронікою.

На деталі є сліди іржі та вологи. Чоловік вирішив спробувати відновити спорткар просто замінивши модуль на новий.

Блогер виявив, що модуль керування електронікою на Aston Martin DBS Volante збігається з одним з найдешевших автомобілів Volvo. Він замовив деталь лише за 60 доларів.

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Ентузіаст сподівається, що заміна модуля управління електронікою допоможе полагодити затоплений Aston Martin DBS Volante. За його словами, автомобіль більше не має значних пошкоджень.

Раніше Фокус писав, що блогер перевірив, чи можна полагодити затоплений електромобіль Audi e-tron GT за допомогою рису.