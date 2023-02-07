Затоплений електромобіль Audi полагодили за допомогою рису (відео)

Блогер перевірив, що буде, якщо покласти затоплений електромобіль у рис. Результат виявився вкрай несподіваним.

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Блогер перевірив, чи можна полагодити затоплений електромобіль за допомогою рису. Для цього він купив уживаний Audi e-tron GT, пошкоджений ураганом. Відео опублікували на YouTube-каналі Rich Rebuilds.

Багато хто знає ефективний лайфхак для ремонту електроніки, в яку потрапила вода. Для цього достатньо опустити її в рис, після чого він убере майже всю вологу.

Блогер Річ Бенуа вирішив перевірити, чи підійде цей спосіб для електромобілів. Для цього він купив на аукціоні за 56 тисяч доларів Audi e-tron GT. Автомобіль постраждав в урагані та в ньому знайшли сліди солоної води.

Спочатку Річ доставив Audi e-tron GT у гараж. Після цього знадобилося кілька годин, щоб відкрити багажник вручну.

Команда вивчила електромобіль і з'ясувала, що має безліч поломок, в основному пов'язаних з електронікою. Автомобіль не міг їздити самостійно.

Річ вирішив збудувати величезну раму, в яку вміщується близько 1905 кг простроченого рису. Крупу використовували для просушування електрокара.

Поклавши Audi e-tron GT у рис, його накрили брезентом. Електрокар залишили у такому стані на кілька днів. Через деякий час команда зняла брезент і пропилососила рис, який залишився всередині. На подив цей лайфхак спрацював.

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Електромобіль зміг рухатись своїм ходом. Проте на панелі приладів відображалася величезна кількість помилок.

Тепер Річ та його команда збираються продовжити відновлення електромобіля. Його хочуть довести до стану нового авто.

Раніше Фокус писав, що китайський концерн SAIC презентував електромобілі своєї нової марки Rising Auto.