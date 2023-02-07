Затопленный электромобиль Audi починили при помощи риса (видео)

Блогер проверил, что будет, если положить затопленный электромобиль в рис. Результат оказался крайне неожиданным.

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Блогер проверил, можно ли починить затопленный электромобиль при помощи риса. Для этого он купил подержанный Audi e-tron GT, поврежденный ураганом. Видео опубликовали на YouTube-канале Rich Rebuilds.

Многие знают эффективный лайфхак для починки электроники, в которую попала вода. Для этого достаточно опустить ее в рис, после чего он впитает почти всю влагу.

Блогер Рич Бенуа решил проверить, подойдет ли этот способ для электромобилей. Для этого он купил на аукционе за 56 000 долларов Audi e-tron GT. Автомобиль пострадал в урагане и в нем нашли следы соленой воды.

Сперва Рич доставил Audi e-tron GT в гараж. После этого понадобилось несколько часов, чтобы вручную открыть багажник.

Команда изучила электромобиль и выяснила, что у него множество поломок, в основном связанных с электроникой. Авто не мог ездить самостоятельно.

Рич решил построить огромную раму, в которую вмещается около 1905 кг просроченного риса. Крупу использовали для просушки электрокара.

Положив Audi e-tron GT в рис, его накрыли брезентом. Электрокар оставили в таком состоянии на несколько дней. Спустя время команда сняла брезент и пропылесосила рис, который остался внутри. К их удивлению этот лайфхак сработал.

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Электромобиль смог двигаться своим ходом. Тем не менее на приборной панели отображалось огромное количество ошибок.

Теперь Рич и его команда собираются продолжить восстановление электромобиля. Его хотят довести до состояния нового авто.

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