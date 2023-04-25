На українському ринку можуть з'явитися авто-потопельники: як їх розпізнати

Найбільше при підтопленні страждає електроустаткування автомобіля. Крім того, машини, що постраждали від повені, швидше іржавіють, а їх внутрішнє оздоблення гниє.

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Стихійна повінь в Україні може вплинути на ринок вживаних авто в Україні. Варто очікувати появи у продажу так званих авто-потопельників, яких захочуть позбутися їх власники. Не завжди можна відразу розпізнати жертву повені. Фокус розповість, як відрізнити авто-потопельника.

Чим небезпечний автомобіль-потопельник

Найбільше внаслідок підтоплення страждає на електроніку автомобіля. Авто-потопельники страждають від відмов різного електрообладнання — можуть вийти з ладу як система запалювання, КПП, ABS або ESP, так і кондиціонер або електросклопідйомники.

Найбільше від повені страждає електроніка авто Фото: Fox News

Крім того, постраждалі від повені авто більше схильні до корозії, а їх внутрішнє оздоблення може почати гнити. Загалом проблем з такими машинами більш ніж достатньо.

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Як розпізнати авто-потопельника

Власники підтоплених авто часто намагаються швидше їх продати та приховати наслідки повені. Перше, що може насторожити — дуже низька ціна машини і готовність продавця торгуватися. Крім того, упізнати авто-потопельник можна за такими ознаками:

конденсат у фарах автомобіля або їх надмірне запотівання;

вогкість у салоні або неприємний запах плісняви та грибка;

бруд під килимками або запасним колесом (також можуть насторожити новенькі килимки у старому авто);

іржа в салоні (особливо варто оглянути важкодоступні місця);

розводи на внутрішній обробці — це може свідчити, що її відмивали після затоплення;

свіжі сліди на болтах кріплення сидінь — при очищенні салону крісла зазвичай знімають;

бруд та мул у важкодоступних місцях у підкапотному просторі;

несправно працює електроустаткування;

постійно світиться лампа Check engine на щитку приладів.

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