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Авто

На украинском рынке могут появиться авто-утопленники: как их узнать

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Фото: Tampa Bay Times | После наводнения на рынке б/у авто могут появиться утопленники

Больше всего при подтоплении страдает электрооборудование автомобиля. Кроме того, пострадавшие от наводнения машины быстрее ржавеют, а их внутренняя отделка гниет.

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Стихийное наводнение в Украине может повлиять на рынок б/у авто в Украине. Стоит ожидать появления в продаже так называемых авто-утопленников, от которых захотят избавиться их владельцы. Далеко не всегда можно сразу распознать жертву наводнения. Фокус расскажет, как отличить авто-утопленника.

Чем опасен автомобиль-утопленник

Больше всего вследствие подтопления страдает электроника автомобиля. Авто-утопленники страдают от отказов самого разного электрооборудования – могут выйти из строя как система зажигания, КПП, ABS или ESP, так и кондиционер или электростеклоподъемники.

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Больше всего от наводнения страдаэт электроника авто
Фото: Fox News

Кроме того, пострадавшие от наводнения авто больше подвержены коррозии, а их внутренняя отделка может начать гнить. В общем, проблем с такими машинами более чем достаточно.

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Как определить авто-утопленник

Владельцы подтопленных авто часто стараются побыстрее их продать и скрыть последствия наводнения. Первое, что может насторожить – слишком низкая цена машины и готовность продавца торговаться. Кроме того, распознать авто-утопленник можно по таким признакам:

  • конденсат в фарах авто либо их чрезмерное запотевание;
  • сырость в салоне или неприятный запах плесени и грибка;
  • грязь под ковриками или запасным колесом (также могут насторожить новенькие коврики в старом авто);
  • ржавчина в салоне (особенно стоит осмотреть труднодоступные места);
  • разводы на внутренней отделке – это может свидетельствовать, что ее отмывали после затопления;
  • свежие следы на болтах крепления сидений – при очистке салона кресла как правило снимают;
  • грязь и ил в труднодоступных местах в подкапотном пространстве;
  • неисправно работает электрооборудование;
  • постоянно горит лампа Check engine на щитке приборов.

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