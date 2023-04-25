На украинском рынке могут появиться авто-утопленники: как их узнать

Больше всего при подтоплении страдает электрооборудование автомобиля. Кроме того, пострадавшие от наводнения машины быстрее ржавеют, а их внутренняя отделка гниет.

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Стихийное наводнение в Украине может повлиять на рынок б/у авто в Украине. Стоит ожидать появления в продаже так называемых авто-утопленников, от которых захотят избавиться их владельцы. Далеко не всегда можно сразу распознать жертву наводнения. Фокус расскажет, как отличить авто-утопленника.

Чем опасен автомобиль-утопленник

Больше всего вследствие подтопления страдает электроника автомобиля. Авто-утопленники страдают от отказов самого разного электрооборудования – могут выйти из строя как система зажигания, КПП, ABS или ESP, так и кондиционер или электростеклоподъемники.

Больше всего от наводнения страдаэт электроника авто Фото: Fox News

Кроме того, пострадавшие от наводнения авто больше подвержены коррозии, а их внутренняя отделка может начать гнить. В общем, проблем с такими машинами более чем достаточно.

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Как определить авто-утопленник

Владельцы подтопленных авто часто стараются побыстрее их продать и скрыть последствия наводнения. Первое, что может насторожить – слишком низкая цена машины и готовность продавца торговаться. Кроме того, распознать авто-утопленник можно по таким признакам:

конденсат в фарах авто либо их чрезмерное запотевание;

сырость в салоне или неприятный запах плесени и грибка;

грязь под ковриками или запасным колесом (также могут насторожить новенькие коврики в старом авто);

ржавчина в салоне (особенно стоит осмотреть труднодоступные места);

разводы на внутренней отделке – это может свидетельствовать, что ее отмывали после затопления;

свежие следы на болтах крепления сидений – при очистке салона кресла как правило снимают;

грязь и ил в труднодоступных местах в подкапотном пространстве;

неисправно работает электрооборудование;

постоянно горит лампа Check engine на щитке приборов.

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