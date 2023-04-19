Как правильно ездить на авто во время наводнений: советы для автомобилистов

Во время наводнений повышается риск возникновения ДТП. Водителям стоит придерживаться основных правил вождения в непогоду, которые могут спасти не только автомобиль, но и жизнь.

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Из-за масштабных наводнений на территории Украины многие автомобилисты часто сталкиваются с проблемами. Фокус расскажет, как ездить на авто во время наводнений и как избежать поломок.

Наводнения заметно усложняют езду на авто, из-за чего повышается риск возникновения ДТП. Поэтому следует обратить внимание на полезные советы, которые помогут сохранить свой автомобиль в целости.

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Как правильно ездить на авто во время наводнений?

Водителям нужно быть крайне осторожными во время наводнений Фото: Pixabay

По возможности, отложите поездку на автомобиле. Если же это необходимо, придерживайтесь основных правил безопасного вождения во время наводнений.

Прокладывайте маршрут, на котором не будут попадаться потенциально опасные локации. Например, тоннели или проезды под путепроводами и железнодорожными мостами.

Если вы столкнулись с затопленной дорогой, объезжайте участки, где вы не уверены в глубине воды. Лучше избегать мест, где вода имеет течение, так как автомобиль может быстро потерять управление.

При переезде затопленного участка держитесь ближе к самой высокой части дороги. Зачастую это центральная часть.

Также не стоит ехать слишком быстро, так как это может создать искусственную волну. Из-за этого ваш автомобиль может потерять устойчивость, а другим участниками движения будет труднее преодолеть сложный участок.

Для улучшения видимости включите стеклоочистители на максимум. Так вы сможете быстрее очистить лобовое стекло в случае попадания воды.

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Если вы едите позади другого автомобиля, держите безопасную дистанцию. Всегда ждите, пока другое авто полностью пройдет затопленный участок, а после этого проезжайте сами.

Помимо этого проверяйте состояние тормозной системы. Вода может повредить тормоза, из-за чего они могут работать некорректно.

Что нельзя делать во время наводнений:

продолжать движение, если автомобиль начал работать со сбоями;

разгоняться до высокой скорости, особенно на затопленных участках;

ехать через встречные волны от других авто;

ехать близко к впереди идущим автомобилям;

обгонять впереди идущие автомобили;

проезжать через глубокие затопления.

Где не стоит парковаться во время наводнений?

Не стоит парковать автомобиль в низине Фото: Pixabay

Проблемы с парковкой часто возникают и без наводнений, особенно в больших городах. Тем не менее существует несколько правил, которые помогут спасти себя и свой автомобиль во время непогоды.

В первую очередь стоит избегать парковки в низине. Вода будет стекать туда с высоких участков, поэтому риск затопления автомобиля высокий.

Еще одним нежелательным местом для парковки являются водостоки. Часто канализационные решетки ставят в местах, подверженных скоплению воды.

Выбирая место для парковки также избегайте деревьев поблизости. Во время непогоды есть вероятность, что они могут упасть на автомобиль.

Лучшим место для парковки является пустая возвышенность. Так вы сможете спасти автомобиль от затопления.

Что делать, если автомобиль затопило?

Автомобиль может получить множество повреждений из-за затопления Фото: Pixabay

Затопленный автомобиль еще можно спасти, если не совершать ошибок. В первую очередь нужно оценить масштаб ущерба.

Если вода залилась до порогов, то автомобиль может получить только незначительные повреждения. Следует проверить все основные компоненты, расположенные внизу авто.

Если вода попала внутрь авто, то вероятность поломки высокая. В таком случае нужно доставить автомобиль в СТО на эвакуаторе.

Когда вода заливает автомобиль до нижнего края стекла, риск поломки очень высокий. В первую очередь страдают электрические компоненты и двигатель.

После затопления кузов следует отмыть под давлением. Если этого не сделать, может начаться преждевременная коррозия.

Если вода попала в салон, необходимо снять сиденья для отдельной просушки. Также эту процедуру следует проделать с обивкой, которая пострадала от воды.

Можно ли запускать двигатель авто после затопления?

Двигатель нельзя запускать сразу после затопления Фото: Pixabay

Ни в коем случае не запускайте двигатель своего автомобиля сразу после затопления. Это может привести к гидроудару и полному выходу из строя мотора.

После затопления доставьте автомобиль в мастерскую на эвакуаторе или затолкайте его в безопасное место. Также стоит снять аккумулятор перед доставкой на СТО.

Ранее Фокус сообщал, что в Броварском районе Киевской области в результате повышения уровня воды в реке Десна было подтоплено село Погребы.