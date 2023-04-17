Людей пришлось эвакуировать: село Погребы под Киевом ушло под воду из-за паводка (видео)

Масштабный паводок затопил строения и автомобили, заставив многих жителей покинуть свои дома. Людям пришли на помощь спасатели.

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Село Погребы в Броварском районе Киевской области затопило по самые верхушки заборов из-за повышения уровня воды в реке Десна. Об этом свидетельствуют фото и видео, опубликованные на Telegram-канале "Политика страны", снятые с высоты птичьего полета.

На кадрах видны катастрофические последствия весеннего паводка, который стал одним из крупнейших в последнее десятилетие. В результате наводнения многие строения оказались под водой. Также были затоплены и повреждены транспортные средства, которые стояли на улицах. Многим жителям села Погребы пришлось покинуть свои дома.

Спасатели поспешили на помощь пострадавшим еще в пятницу, 14 апреля. Тогда сотрудники ГСЧС смогли эвакуировать двух взрослых людей, двоих детей и собаку, которых заблокировало в пределах их собственного домовладения в результате ночного разлива Десны.

На тот момент в населенном пункте было затоплено более 10 приусадебных участков. Спасатели продолжают следить за уровнем воды и оказывать помощь местному населению.

Напомним, в четверг, 13 апреля, в некоторых районах Киевской области и в Киеве был объявлен II уровень опасности в связи с подтоплением участков вследствие весеннего половодья через Киевскую ГЭС. Большего всего пострадали Бориспольский, Вышгородский и Броварской районы области.

Также, 4 апреля в Краматорске в Донецкой области разбило дамбу, из-за чего увеличился выброс воды. Покинуть опасные районы людям помогали спасатели и полицейские.