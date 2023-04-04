Потоп в Краматорске: горожане рассказали, как эвакуировались (фото, видео)

Одна из горожанок пыталась выбраться из затопленного дома, но не смогла сделать это самостоятельно. Еще одному из горожан повезло больше: на чердаке дома он надул резиновую лодку и таким образом добрался в безопасное место.

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В затопленном от прорыва дамбы Краматорске сотрудникам ГСЧС пришлось эвакуировать людей в безопасные места на лодках. Об этом пишет "Суспільне".

Покинуть опасные районы людям и сейчас помогают спасатели и полицейские.

"Работаем, спасаем людей, переправляем из-за подтопления, полиция на месте вместе с ГСЧС оказывает помощь. Есть пункт приема, школа. Туда всех желающих доставляем", — сказал начальник Краматорского районного управления полиции Станислав Загурский.

Местные жители в свою очередь говорят о том, что эвакуация началась уже тогда, когда уровень воды в домах поднялся выше колен.

В Краматорске 4 апреля из-за прорыва дамбы вода затопила частный сектор города Фото: ГСЧС В Краматорске 4 апреля из-за прорыва дамбы вода затопила частный сектор города В Краматорске 4 апреля из-за прорыва дамбы вода затопила частный сектор города В Краматорске 4 апреля из-за прорыва дамбы вода затопила частный сектор города

Жительница Краматорска по имени Юлия рассказала журналистам о том, что приехала в дом матери забрать личные вещи. Именно там ее настиг потоп. Женщина хотела самостоятельно выбраться в безопасное место, но не смогла, так как вода была ледяной.

Другому жителю Краматорска — Роману — повезло больше: мужчина сумел выбраться на чердак, надуть там резиновую лодку и таким образом эвакуироваться из затопленного дома.

Пострадало от наводнения и местное предприятие. Его директор Роман Соломка говорит о том, что вода уже затопила подвалы и первый этаж строения, где расположены офисы.

Напомним, 4 апреля в Краматорске прорвало дамбу. В городском совете объяснили, что повреждение конструкции связано со снегопадом. На месте работают службы, которые пытаются снизить поток воды.

Мы также информировали о том, что в Краматорске затопило около 260 домов. Специалисты начали возводить заграждения из бетонных блоков, мешков с глиной и песком, чтобы остановить стихию. По данным ГСЧС, эвакуированы 12 человек, из них 2 детей.