Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Украина В Краматорске прорвало дамбу водохранилища

Потоп в Краматорске: горожане рассказали, как эвакуировались (фото, видео)

краматорск наводнение, прорыв дамбы краматорск, краматорск эвакуация
Фото: ГСЧС | В подтопленном Краматорске люды пытались самостоятельно выбраться в безопасное место

Одна из горожанок пыталась выбраться из затопленного дома, но не смогла сделать это самостоятельно. Еще одному из горожан повезло больше: на чердаке дома он надул резиновую лодку и таким образом добрался в безопасное место.

Related video

В затопленном от прорыва дамбы Краматорске сотрудникам ГСЧС пришлось эвакуировать людей в безопасные места на лодках. Об этом пишет "Суспільне".

Покинуть опасные районы людям и сейчас помогают спасатели и полицейские.

"Работаем, спасаем людей, переправляем из-за подтопления, полиция на месте вместе с ГСЧС оказывает помощь. Есть пункт приема, школа. Туда всех желающих доставляем", — сказал начальник Краматорского районного управления полиции Станислав Загурский.

Местные жители в свою очередь говорят о том, что эвакуация началась уже тогда, когда уровень воды в домах поднялся выше колен.

наводнение краматорск, потом краматорск новости краматорска Fullscreen
В Краматорске 4 апреля из-за прорыва дамбы вода затопила частный сектор города
Фото: ГСЧС
наводнение краматорск, потом краматорск новости краматорска Fullscreen
В Краматорске 4 апреля из-за прорыва дамбы вода затопила частный сектор города
наводнение крматорск, потоп краматорск Fullscreen
В Краматорске 4 апреля из-за прорыва дамбы вода затопила частный сектор города
наводнение краматорск, потом краматорск, мужчина, спасатель Fullscreen
В Краматорске 4 апреля из-за прорыва дамбы вода затопила частный сектор города
наводнение краматорск, потом краматорск новости краматорска
наводнение краматорск, потом краматорск новости краматорска
наводнение крматорск, потоп краматорск
наводнение краматорск, потом краматорск, мужчина, спасатель

Жительница Краматорска по имени Юлия рассказала журналистам о том, что приехала в дом матери забрать личные вещи. Именно там ее настиг потоп. Женщина хотела самостоятельно выбраться в безопасное место, но не смогла, так как вода была ледяной.

Другому жителю Краматорска — Роману — повезло больше: мужчина сумел выбраться на чердак, надуть там резиновую лодку и таким образом эвакуироваться из затопленного дома.

Пострадало от наводнения и местное предприятие. Его директор Роман Соломка говорит о том, что вода уже затопила подвалы и первый этаж строения, где расположены офисы.

Напомним, 4 апреля в Краматорске прорвало дамбу. В городском совете объяснили, что повреждение конструкции связано со снегопадом. На месте работают службы, которые пытаются снизить поток воды.

Мы также информировали о том, что в Краматорске затопило около 260 домов. Специалисты начали возводить заграждения из бетонных блоков, мешков с глиной и песком, чтобы остановить стихию. По данным ГСЧС, эвакуированы 12 человек, из них 2 детей.