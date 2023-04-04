Потоп у Краматорську: містяни розповіли, як евакуювалися (фото, відео)

Одна з місцевих мешканок намагалася вибратися із затопленого будинку, але не змогла зробити це самостійно. Ще одному з містян пощастило більше: на горищі будинку він надув гумовий човен і так дістався до безпечного місця.

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У затопленому від прориву греблі Краматорську співробітникам ДСНС довелося евакуювати людей у безпечні місця на човнах. Про це пише "Суспільне".

Залишити небезпечні райони людям і зараз допомагають рятувальники та поліцейські.

"Працюємо, рятуємо людей, переправляємо через підтоплення, поліція на місці разом із ДСНС надає допомогу. Є пункт прийому, школа. Туди всіх бажаючих доставляємо", — сказав начальник Краматорського районного управління поліції Станіслав Загурський.

Місцеві жителі, зі свого боку, говорять про те, що евакуація почалася вже тоді, коли рівень води в будинках піднявся вище коліна.

У Краматорську 4 квітня через прорив дамби вода затопила приватний сектор міста Фото: ДСНС У Краматорську 4 квітня через прорив дамби вода затопила приватний сектор міста У Краматорську 4 квітня через прорив дамби вода затопила приватний сектор міста У Краматорську 4 квітня через прорив дамби вода затопила приватний сектор міста

Мешканка Краматорська на ім'я Юлія розповіла журналістам про те, що приїхала до будинку матері забрати особисті речі. Саме там її застав потоп. Жінка хотіла самостійно вибратися у безпечне місце, але не змогла, бо вода була крижаною.

Іншому жителю Краматорська — Роману — пощастило більше: чоловік зумів вибратися на горище, надути там гумовий човен і таким чином евакуюватись із затопленого будинку.

Постраждало від повені й місцеве підприємство. Його директор Роман Соломка говорить про те, що вода вже затопила підвали та перший поверх будівлі, де розташовані офіси.

Нагадаємо, 4 квітня у Краматорську прорвало дамбу. У міській раді пояснили, що пошкодження конструкції пов'язане зі снігопадом. На місці працюють служби, які намагаються зменшити потік води.

Ми також інформували про те, що в Краматорську затопило близько 260 будинків. Фахівці почали зводити загородження з бетонних блоків, мішків із глиною та піском, щоб зупинити стихію. За даними ДСНС, евакуйовано 12 осіб, з них 2 дітей.