Потоп у Краматорську: містяни розповіли, як евакуювалися (фото, відео)
Одна з місцевих мешканок намагалася вибратися із затопленого будинку, але не змогла зробити це самостійно. Ще одному з містян пощастило більше: на горищі будинку він надув гумовий човен і так дістався до безпечного місця.
У затопленому від прориву греблі Краматорську співробітникам ДСНС довелося евакуювати людей у безпечні місця на човнах. Про це пише "Суспільне".
Залишити небезпечні райони людям і зараз допомагають рятувальники та поліцейські.
"Працюємо, рятуємо людей, переправляємо через підтоплення, поліція на місці разом із ДСНС надає допомогу. Є пункт прийому, школа. Туди всіх бажаючих доставляємо", — сказав начальник Краматорського районного управління поліції Станіслав Загурський.
Місцеві жителі, зі свого боку, говорять про те, що евакуація почалася вже тоді, коли рівень води в будинках піднявся вище коліна.
Мешканка Краматорська на ім'я Юлія розповіла журналістам про те, що приїхала до будинку матері забрати особисті речі. Саме там її застав потоп. Жінка хотіла самостійно вибратися у безпечне місце, але не змогла, бо вода була крижаною.
Іншому жителю Краматорська — Роману — пощастило більше: чоловік зумів вибратися на горище, надути там гумовий човен і таким чином евакуюватись із затопленого будинку.
Постраждало від повені й місцеве підприємство. Його директор Роман Соломка говорить про те, що вода вже затопила підвали та перший поверх будівлі, де розташовані офіси.
Нагадаємо, 4 квітня у Краматорську прорвало дамбу. У міській раді пояснили, що пошкодження конструкції пов'язане зі снігопадом. На місці працюють служби, які намагаються зменшити потік води.
Ми також інформували про те, що в Краматорську затопило близько 260 будинків. Фахівці почали зводити загородження з бетонних блоків, мішків із глиною та піском, щоб зупинити стихію. За даними ДСНС, евакуйовано 12 осіб, з них 2 дітей.