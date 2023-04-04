Снігопади зруйнували шлюз греблі: у Краматорську затопило близько 260 будинків, — влада (фото)

Фахівці будують загородження з бетонних блоків, мішків із глиною та піском, щоб зупинити стихію. За даними ДСНС, евакуйовано 12 осіб, зокрема двоє дітей.

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У селі Городещине міста Краматорськ на Донеччині затопило близько 260 будинків на 30 вулицях. Про це повідомив у Telegram 4 квітня голова Донецької обласної військової адміністрації (ОВА) Павло Кириленко.

"Оперативна інформація щодо надзвичайної події в селищі Краматорської територіальної громади. На одному зі ставків частково зруйновано водоскидний шлюз, внаслідок чого відбувається неконтрольоване скидання води", — зазначив він.

Влада намагається координувати роботи з мінімізації наслідків розливу, на місці працюють рятувальники ДСНС, комунальні служби.

"Створюємо бетонну огорожу та розчищаємо русло річки для мінімізації наслідків розливу, розселяємо людей із постраждалих будинків у тимчасове житло", — звітував про роботу Кириленко.

Потоп у Краматорську: рятувальники евакуювали людей

У Держслужбі України з надзвичайних ситуацій у Донецькій області додали, що у селі Городещине міста Краматорська через руйнування шлюзу затопило 51 приватний житловий будинок та 209 прибудинкових ділянок.

Врятовано 3 особи — 2 жінки та 1 особа з обмеженими фізичними можливостями. Ще 12 людей евакуйовано, з них 2 дітей (дівчинка та хлопчик) та 10 жінок, уточнила служба.

Фахівці проводять подомові перевірки з метою евакуації людей. Зводяться загородження у водоскидному шлюзі з бетонних блоків, мішків із глиною та піском.

Фахівці зводять загородження у водоскидному шлюзі з бетонних блоків, мішків із глиною та піском

Також розчищається русло річки Бичок для мінімізації наслідків розливу води. Мер міста Олександр Гончаренко припустив, що шлюз зруйнувався через сильний березневий снігопад.

"Наразі головне — зменшити потік води, щоб не дати стихії рухатися далі. Ситуація складна. Усі служби залучені", — прокоментував чиновник.

Місцеві пабліки пишуть про відключення світла в інших селах Краматорська — в Іванівці, Мар'ївці та Жовтневому. Краматорський район електричних мереж (РЕМ) повідомляє, що електропостачання відключено за заявкою ДСНС у зв'язку з паводком.

Нагадаємо, що Краматорська міськрада 4 квітня розповідала про руйнування греблі в місті та збільшення викиду води. Служби намагалися знизити силу потоку води у місці прориву.

Київська влада 1 березня обіцяла сильний дощ у місті та можливі підтоплення. А наприкінці червня минулого року Київ затопило через сильну зливу. У Святошинському та Солом'янському районах було затоплено вулиці, а шквальний вітер повалив дерева.