"Збільшився викид води": у Краматорську прорвало дамбу, — міськрада (відео)

У міській раді пояснили, що пошкодження конструкції пов’язане зі снігопадом. На місці працюють служби, які намагаються зменшити потік води.

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У Краматорську в Донецькій області розбило дамбу, через що збільшився викид води. Над ліквідацією лиха працюють відповідні служби. Про це повідомили у Краматорській міській раді.

"Березневий снігопад продовжує коїти лиха — розбило частину конструкції дамби, збільшився викид води", — написала пресслужба міськради.

Відповідні служби нині намагаються зменшити потік води у місці прориву.

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