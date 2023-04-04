Відзнака сміливості: "Укрпошта" анонсувала нову марку Kalush (фото)

Держкомпанія виконує дану рік тому обіцянку-подяку за сміливість українських музикантів — вимовити зі світової сцени заклик до порятунку Маріуполя та "Азовсталі".

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"Укрпошта" анонсує нову поштову марку "Kalush", присвячену перемозі на конкурсі Євробачення-2022 популярного українського гурту Kalush Orchestra. Про це повідомив у вівторок, 4 квітня генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський у своєму Telegram.

"Майже рік минув відтоді, як вся країна вболівала за Kalush Orchestra на конкурсі Євробачення-2022 і сподівалась почути слова, які могли б звернути міжнародну увагу на війну в Україні та сотню українських військових, які тоді перебували під обстрілом на Азовсталі. Поранені, без води, їжі та ліків. У цей час зі сцени пролунали відомі слова: Save Mariupol, save Azovstal now!", — пише Смілянський.

За словами директора "Укрпошти", організація виконує обіцянку, яку дала рік тому — презентує поштову марку "Kalush", яка стане ще одним символом війни та сміливості наших людей — "робити все, щоб бути почутими".

Поштова марка стане новим символом війни в Україні Фото: Укрпошта

Смілянський анонсував урочисте спецпогашення марки 10 квітня у Калуші Івано-Франківської області, яке проводитиметься разом з учасниками групи та солістом Олегом Псюком. Одночасно відбудеться запуск продажу марки по всій країні.

В "Укрпошті" повідомляють, що автором марки виступає Святослав Романчак, автором картки — Юрій Сосницький, а художницею конвертів — Олеся Вакуленко.

Нагадаємо, на 66-му пісенному конкурсі Євробачення у 2022 році у Турині переміг український гурт Kalush Orchestra. Однак наступний конкурс у травні 2023 року прийматиме британський Ліверпуль через несприятливу ситуацію в Україні.

У січні 2023 року Kalush Orchestra були з благодійним туром у Лос-Анжелесі, де познайомились з американською зіркою та колишнім губернатором Каліфорнії Арнольдом Шварценегером, який знявся в їхньому кліпі.