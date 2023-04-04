Символ смелости: "Укрпошта" анонсировала новую марку "Kalush" (фото)

Госкомпания выполняет данное год назад обещание-благодарность за смелость украинских музыкантов — произнести с мировой сцены призыв к спасению Мариуполя и "Азовстали".

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"Укрпошта" представит новую почтовую марку "Kalush", посвященную победе на конкурсе Евровидение-2022 популярной украинской группы Kalush Orchestra. Об этом сообщил во вторник, 4 апреля генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский в своем Telegram.

"Почти год прошел с тех пор, как вся страна болела за Kalush Orchestra на конкурсе Евровидение-2022 и надеялась услышать слова, которые могли бы обратить международное внимание на войну в Украине и сотню украинских военных, которые тогда находились под обстрелом на Азовстали. Раненые, без воды, пищи и лекарств. В это время со сцены прозвучали известные слова: Save Mariupol, save Azovstal now!", – пишет Смелянский.

По словам директора "Укрпошти", организация выполняет обещание, которое дала года назад — представляет почтовую марку "Kalush", которая станет еще одним символом войны и смелости наших людей — "делать все, чтобы быть услышанными".

Почтовая марка станет новым символом войны в Украине Фото: Укрпошта

Смелянский анонсировал торжественное спецпогашение марки 10 апреля в Калуше Ивано-Франковской области, которое будет проводиться вместе с участниками группы и солистом Олегом Псюком. Одновременно состоится запуск продаж марки по всей стране.

В "Укрпочте" сообщают, что автором марки выступает Святослав Романчак, автором карточки — Юрий Сосницкий, а художницей конвертов — Олеся Вакуленко.

Напомним, на 66-м песенном конкурсе Евровидения в 2022 году в Турине победила украинская группа Kalush Orchestra. Однако следующий конкурс в мае 2023 года будет принимать британский Ливерпуль, из-за неблагоприятной ситуации в Украине.

В январе 2023 года Kalush Orchestra были с благотворительным турне в Лос-Анжелесе. где познакомились с американской звездой и бывшим губернатором Калифорнии Арнольдом Шварценегером, который снялся в их клипе.