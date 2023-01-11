Арнольд Шварценеггер снялся в клипе Kalush Orchestra (видео)

Общественный и политический деятель обратился к народу Украины.

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Американский актер и политический деятель Арнольд Шварценеггер снялся в клипе "Щедрий вечір" украинских музыкантов Kalush Orchestra. Видео опубликовано на официальном YouTube-канале победителей "Евровидения-2022".

Как известно, сама песня была выпущена в начале 2022 года, однако клип сняли несколькими месяцами позже, а презентовали за день до Щедрого вечера 2023. Локацией для съемок видео стал Лос-Анджелес, в котором музыканты выступали с благотворительным турне осенью 2022. Там Kalush Orchestra и познакомились с американской звездой и бывшим губернатором Калифорнии.

"Когда мы были в США в туре, сняли видео на одну из наших песен. Чисто на лайте, даже не думали, что получится такой крутой клип. Раньше на этих улицах бегали в игре GTA — San Andreas, а теперь сделали там нашу интерпретацию щедровок, + попали к Арнольду Шварценеггеру в гости", — рассказывают музыканты в своих соцсетях.

[ + – ] Новая песня Kalush Orchestra

Арнольд Шварценеггер в начале клипа обратился к украинцам, переживающим полномасштабную войну в своей стране: "Это мощное послание всему украинскому народу. Особенно сейчас, в это очень тяжелое время. Что каждый может иметь мечту. И каждый может воплотить ее в реальность".

А в конце ролика легендарный актер сказал на украинском "Щедрий вечір".

[ + – ] Новая песня Kalush Orchestra

Отметим, что после выхода песни "Щедрий вечір" в начале 2022 года певица Алина Паш обвинила своих конкурентов на Нацотборе на "Евровидение" в плагиате ее композиции. Впоследствии артистка выиграла конкурс, однако из-за скандала с посещением оккупированного Крыма Паш отказалась ехать в Италию, представляя Украину. На "Евровидении-2022" выступили Kalush Orchestra и завоевали первое место. Впрочем, в 2023 году конкурс пройдет на территории Великобритании.

Напомним, Kalush Orchestra записали общий клип с легендарной группой The Rasmus.

Также Фокус писал о встрече украинских музыкантов и бывшего губернатора Калифорнии в США.