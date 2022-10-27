"Вы вдохновляете меня!": Kalush Orchestra побывали в гостях у Арнольда Шварценеггера

Актер вышел навстречу украинским музыкантам со своим домашним осликом.

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75-летний американский актер, 38-губернатор штата Калифорния и семикратный обладатель титула "Мистер Олимпия" встретился с победителями "Евровидения 2022", украинской группой Kalush Orchestra, о чем рассказал на своей странице в Instagram.

Он опубликовал снимки с артистами, которые после завершения тура по Европе отправились с концертами в США, чтобы собрать средства в поддержку Украины. После выступления в Лос-Анджелесе Арни пригласил украинцев к себе домой и получил в подарок знаменитую розовую панамку, как у фронтмена коллектива Олега Псюка.

Фото: Arnold Schwarzenegger/Instagram Фото: Arnold Schwarzenegger/Instagram

"Это было фантастически встретить Kalush Orchestra, победителей Евровидения от Украины. Вы вдохновляете меня!" – подписал актер снимки.

В свою очередь музыканты тоже рассказали о незабываемой встрече.

"Йо, вчера залетели в гости к Арнольду Щварценеггеру. Он пригласил нас домой и вышел встречать с большим домашним ослом. Поговорили о ситуации в Украине и поблагодарили за его поддержку, поделились, насколько это важно для нас. Вы знаете, Арнольд @ schwarzenegger активно поддерживает украинцев с первых дней войны, за что мы ему очень благодарны. Верим, что зарубежная поддержка будет только усиливаться. Приятно было встретиться с такой легендой, я можно сказать, вырос на фильмах с его участием", – написал Псюк и поинтересовался у читателей, какой у них любимый фильм с Арни.

Фото: Instagram kalush.official Фото: KALUSH/Instagram

Напомним, Шварценеггер обратился к российским солдатам с девятиминутной речью, попытавшись убедить их не отправляться убивать украинцев.

Летом актер призвал Европу отказаться от покупки энергоресурсов в РФ, подчеркнув, что это – торговля на крови.