"На наших руках кровь": Шварценеггер призвал Европу отказаться от топлива из РФ (видео)

Во время выступления на климатической конференции в Вене актер и экс-губернатор Калифорнии указал, что за два месяца войны РФ использовала 1300 ракет общей стоимостью в $7,7 млрд. При этом от Европы страна-агрессор получила $44 млрд евро за топливо.

Знаменитый актер Арнольд Шварценеггер, бывший губернатор Калифорнии, выступил на климатическом саммите Austrian World Summit в Вене и раскритиковал европейских политиков за то, что они продолжают покупать топливо у России, финансируя тем самым войну в Украине. Об этом пишет DW.

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"Железный Арни" процитировал исследование, которое свидетельствует о том, что европейские страны до сих пор платят РФ десятки миллиардов долларов за газ и нефть.

"Давайте будем честны сами с собой. 1300 ракет, которые Россия запустила в украинские города в течение первых двух месяцев войны, стоили 7,7 миллиарда евро. Это много. Но одновременно Европа заплатила России 44 миллиарда евро за топливо", — сказал Шварценеггер.

[ + – ] Выступление Арнольда Шварценегерра на саммите в Вене

Он отметил, что хоть страна-агрессор и теряет технику и солдат, она "не платит за эту войну".

"Они говорят себе: европейцы присылают нам деньги, они платят за эту войну", — уточнил актер.

"Мы должны перестать лгать себе. На наших руках кровь, потому что мы финансируем войну", — заявил он.

"Мы в долгу перед украинскими детьми, которые растут в бомбоубежищах", — резюмировал Шварценеггер и призвал европейские страны отказаться от ископаемых энергоносителей, отметив, что сейчас есть все необходимые технологии для этого.

Напомним, Шварценеггер известен, как экоактивист. Он давно перевел весь свой парк машин на водородные двигатели.

А РФ и правда получила 57 миллиардов евро за поставки газа и нефти в Европу за первые 100 дней полномасштабной войны против Украины. Всего страна-агрессор заработала 93 миллиарда евро.

На долю ЕС с 24 февраля по 3 июня пришлось 61% импорта российского топлива. Крупнейшими импортерами были Китай (12,6 млрд евро), Германия (12,1 млрд) и Италия (7,8 млрд). По данным аналитиков, самой доходной для РФ стала продажа сырой нефти (46 млрд евро), затем идет экспорт трубопроводного газа (24 млрд), нефтепродуктов, сжиженного природного газа (СПГ) и угля.

Польша, Финляндия и страны Балтии сокращают закупки, но Франция только нарастила импорт энергоносителей.