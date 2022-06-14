"На наших руках кров": Шварценеггер закликав Європу відмовитися від палива з РФ (відео)

Під час виступу на кліматичній конференції у Відні актор і ексгубернатор Каліфорнії зазначив, що за два місяці війни РФ використала 1300 ракет загальною вартістю $7,7 млрд. При цьому від Європи країна-агресор отримала $44 млрд євро за пальне.

Знаменитий актор Арнольд Шварценеггер, колишній губернатор Каліфорнії, виступив на кліматичному саміті Austrian World Summit у Відні та розкритикував європейських політиків за те, що вони продовжують купувати паливо в Росії, тим самим фінансуючи війну в Україні. Про це пише DW.

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"Залізний Арні" процитував дослідження, яке свідчить про те, що європейські країни досі платять РФ десятки мільярдів доларів за газ і нафту.

"Давайте будемо чесні самі із собою. 1300 ракет, які Росія запустила в українські міста протягом перших двох місяців війни, коштували 7,7 мільярда євро. Це багато. Але одночасно Європа заплатила Росії 44 мільярди євро за паливо", — сказав Шварценеггер.

[ + – ] Виступ Арнольда Шварценегерра на саміті у Відні

Він зазначив, що хоч країна-агресор і втрачає техніку та солдатів, вона "не платить за цю війну".

"Вони кажуть собі: європейці надсилають нам гроші, вони платять за цю війну", — уточнив актор.

"Ми повинні перестати брехати собі. На наших руках кров, тому що ми фінансуємо війну", — заявив він.

"Ми в боргу перед українськими дітьми, які ростуть у бомбосховищах", — резюмував Шварценеггер і закликав європейські країни відмовитися від викопних енергоносіїв, зазначивши, що зараз є всі необхідні технології для цього.

Нагадаємо, Шварценеггер відомий як екоактивіст. Він давно перевів увесь свій парк машин на водневі двигуни.

А РФ і справді отримала 57 мільярдів євро за постачання газу та нафти до Європи за перші 100 днів повномасштабної війни проти України. Загалом країна-агресор заробила 93 мільярди євро.

На ЄС із 24 лютого по 3 червня припало 61% імпорту російського палива. Найбільшими імпортерами були Китай (12,6 млрд євро), Німеччина (12,1 млрд) й Італія (7,8 млрд). За даними аналітиків, найприбутковішим для РФ став продаж сирої нафти (46 млрд євро), потім йде експорт трубопровідного газу (24 млрд), нафтопродуктів, зрідженого природного газу (ЗПГ) та вугілля.

Польща, Фінляндія та країни Балтії скорочують закупівлі, але Франція лише наростила імпорт енергоносіїв.