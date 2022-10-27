"Ви надихаєте мене!": Kalush Orchestra побували в гостях у Арнольда Шварценеггера

Актор вийшов назустріч українським музикантам зі своїм осликом.

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75-річний американський актор, 38-губернатор штату Каліфорнія та семиразовий володар титулу "Містер Олімпія" зустрівся з переможцями "Євробачення 2022", українським гуртом Kalush Orchestra, про що розповів на своїй сторінці в Instagram.

Він опублікував знімки з артистами, які після завершення туру Європою вирушили з концертами в США, щоб зібрати кошти на підтримку України. Після виступу в Лос-Анджелесі Арні запросив українців до себе додому й отримав у подарунок знамениту рожеву панамку, як у фронтмена колективу Олега Псюка.

Фото: Arnold Schwarzenegger/Instagram Фото: Arnold Schwarzenegger/Instagram

"Це було фантастично — зустріти Kalush Orchestra, переможців Євробачення від України. Ви надихаєте мене!" — підписав актор знімки.

Зі свого боку, музиканти теж розповіли про незабутню зустріч.

"Йо, вчора залетіли в гості до Арнольда Щварценеггера. Він запросив нас додому і вийшов зустрічати з великим домашнім віслюком. Поговорили про ситуацію в Україні та подякували за його підтримку, поділилися, наскільки це важливо для нас. Ви знаєте, Арнольд @schwarzenegger активно підтримує українців із перших днів війни, за що ми йому дуже вдячні. Віримо, що закордонна підтримка лише посилюватиметься. Приємно було зустрітися з такою легендою, я, можна сказати, виріс на фільмах за його участю", — написав Псюк і поцікавився в читачів, який у них улюблений фільм із Арні.

Фото: Instagram kalush.official Фото: KALUSH/Instagram

Нагадаємо, Шварценеггер звернувся до російських солдатів із дев'ятихвилинною промовою, спробувавши переконати їх не вирушати вбивати українців.

Улітку актор закликав Європу відмовитися від купівлі енергоресурсів у РФ, наголосивши, що це — торгівля на крові.