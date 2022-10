Победители Евровидения Kalush Orchestra и финская группа The Rasmus выпустили совместный трек

О сотрудничестве музыканты договорились еще в итальянском Турине, где проходил конкурс "Евровидение 2022"

Финская рок-группа The Rasmus, которая в этом году представляла Финляндию на Евровидении совместно с победителями конкурса Kalush Orchestra презентовали обещанную коллаборацию — песню In the Shadows of Ukraine. Новость об этом появилась в Instagram победителей Евровидения.

За основу композиции взяли уже известную песню группы The Rasmus In the Shadows, которая стала хитом еще в 2003 году.

[ + – ] Kalush Orchestra и The Rasmus выпустили совместный трек

"Это очень интересный для нас проект, и это наша позиция. Мы хотим поддержать Украину, которая чувствует несправедливость к себе. Песня наполнена верой в будущее Украины", – заявил лидер The Rasmus Лаури Юльенен.

Видеоклип, размещенный на YouTube, уже через несколько часов собрал более 100 тысяч просмотров.

Финские и украинские музыканты познакомились весной этого года в Турине, где проходил конкурс "Евровидение". Они вместе гуляли по Турину, устроили совместное выступление и договорились о сотрудничестве.

Напомним, на 66-м песенном конкурсе Евровидения в Турине победила украинская группа Kalush Orchestra. Однако следующий конкурс в мае 2023 года будет принимать британский Ливерпуль из-за "неблагоприятной ситуации с безопасностью в Украине".

Свой приз, полученный на конкурсе, Kalush Orchestra продали на аукционе за 900 тысяч долларов, и все деньги передали ВСУ.