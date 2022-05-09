The Rasmus спели Stefania на украинском языке

Финская рок-группа и украинский коллектив будут соперниками на конкурсе "Евровидение 2022"

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The Rasmus и Kalush Orchestra встретились в итальянском Турине. Обе группы будут выступать на "Евровидении". Но пока они спели дуэтом.

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Члены известной финской группы The Rasmus оценили трек украинских коллег, композицию Stefania, и даже исполнили его в своей манере.

[ + – ] The Rasmus поют трек Kalush Orchestra

Но, прибыв в Турин и познакомившись с группой из Ивано-Франковской области лично, финны решили продолжить творческий эксперимент и устроили небольшой концерт прямо на улице.

"Познакомились с удивительным Kalush Orchestra из Украины. Stefania x Jezabel x In The Shadows смешали. До сих пор дрожь по телу. Сердечно дякую!", – написали финские музыканты в соцсетях.

[ + – ] The Rasmus и Kalush Orchestra вместе выступают на улицах Турина

Для своего перформанса музыканты объединили несколько хитов: "Stefania", "Jezebel" и "In The Shadows".

Поклонники обеих группы уже предположили, что музыканты могут записать и совместный трек. Тем более, что The Rasmus уже заявили, что было бы круто "замутить что-то вместе".

Напомним, ранее это произошло с украинской группой "Антитіла". Их совместный с знаменитым британским исполнителем Эдом Шираном трек "Сирени обірвали наш сон" про войну в Украине.

В этом году у Kalush Orchestra есть все шансы на победу. Песня "Stefania" же стала хитом и фаворитом среди европейских слушателей. На открытии конкурса украинцы вышли в черном и с флагами Украины. Они будут выступать уже завтра – в первом полуфинале, под номером шесть.