The Rasmus заспівали Stefania українською мовою

Фінська рок-група та український колектив будуть суперниками на конкурсі "Євробачення 2022"

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The Rasmus та Kalush Orchestra зустрілися в італійському Турині. Обидві групи виступатимуть на "Євробаченні". Але поки вони заспівали дуетом.

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Члени відомого фінського гурту The Rasmus оцінили трек українських колег, композицію Stefania, і навіть виконали його у своїй манері.

[ + – ] The Rasmus співають трек Kalush Orchestra

Але, прибувши в Турин та познайомившись із гуртом з Івано-Франківської області особисто, фіни вирішили продовжити творчий експеримент та влаштували невеликий концерт прямо на вулиці.

"Познайомилися з дивовижним Kalush Orchestra з України. Stefania x Jezabel x In The Shadows змішали. Досі тремтіння по тілу. Сердечно дякую!" — написали фінські музиканти в соцмережах.

[ + – ] The Rasmus та Kalush Orchestra разом виступають на вулицях Туріна

Для свого перформансу музиканти об'єднали кілька хітів: "Stefania", "Jezebel" та "In The Shadows".

Шанувальники обох гуртів уже припустили, що музиканти можуть записати й спільний трек. Тим більше, що The Rasmus вже заявили, що було б круто "замутити щось разом".

Нагадаємо, раніше це сталося з українським гуртом "Антитіла". Їхній спільний зі знаменитим британським виконавцем Едом Шираном трек "Серени обірвали наш сон" про війну в Україні.

Цього року Kalush Orchestra має всі шанси на перемогу. Пісня "Stefania" стала хітом і фаворитом серед європейських слухачів. На відкритті конкурсу українці вийшли в чорному та з прапорами України. Вони виступатимуть вже завтра — в першому півфіналі під номером шість.